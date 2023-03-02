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Путин отменил поездку на фоне сообщений о наступлении украинских войск

Президент России решил не ехать в Ставропольский край, из-за сообщения о возможном входе украинских бойцов на территорию России.

сегодня, 13:12
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Автор:

Slava Kot

Российские СМИ утверждают, что украинские силы зашли в несколько сел Брянской области РФ, из-за таких сообщений Путин отказался от запланированной на сегодняшний день поездки в Ставропольский край. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на СМИ РФ,

Путин отменил поездку на фоне сообщений о наступлении украинских войск

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Песков на брифинге заявил, что проведет оперативную встречу с Советом Безопасности РФ 3 марта.


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"Путин в Кремле президент получает доклады от ФСБ, Минобороны и Росгвардии относительно ситуации в приграничном районе Брянской области, куда проникли украинские диверсанты", — сообщил Песков.

После неподтвержденных сообщений о возможном входе украинских сил на территории Российской Федерации Путин отменил свою поездку в Пятигорск и проведет мероприятие через видеосвязь, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вместе с этим в сеть стали попадать сообщения, что якобы "украинские бойцы" захватили заложников и убивали детей. На это ответил "Русский Добровольческий Корпус", который подчеркнул, что пришел в Брянскую область, чтобы показать возможность борьбы с режимом российского диктатора Владимира Путина. Пока официального подтверждения от Украины не поступало, а днем ранее Михаил Подоляк сообщал, что Украина не будет наносить удары по территории РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный аналитик прогнозирует темное будущее для России, ведь после поражения в Украине Китай выкачает все ресурсы и выбросит РФ на свалку.

Также "Комментарии" сообщал, что британская разведка обратила внимание на фактор, который предпочтет ВСУ. По их анализу повышение температуры будет способствовать образованию бездорожья, особенно вблизи Бахмута, что станет дополнительным положительным фактором для обороны Вооруженных сил Украины.



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Источник: https://t.me/tass_agency/182774
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