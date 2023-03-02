«Бойтесь своих партизан»: у Зеленского прокомментировали появление «ДРГ» в Брянской области

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Кравцев Сергей
Украина не имеет никакого отношения к истории с "украинской ДРГ" в Брянской области России. Генштаб ВСУ и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвали это кремлевской провокацией.
Офис президента. Фото: Украинская правда
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В Генштабе в комментарии "Бабелю" заявили, что украинская армия ведет боевые действия только на территории Украины.
Сегодня в российских пропагандистских СМИ, а также провластных пабликах распространили информацию о якобы "прорыве" украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области. Но потом сами же пропагандисты в своих заявлениях запутались, ведь они противоречат друг другу.
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