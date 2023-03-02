«Бойтесь своих партизан»: у Зеленского прокомментировали появление «ДРГ» в Брянской области

Украина не имеет никакого отношения к истории с "украинской ДРГ" в Брянской области России. Генштаб ВСУ и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвали это кремлевской провокацией.

Офис президента. Фото: Украинская правда

"История об украинских ДРГ в России – это классическая провокация. Совершенно сознательная. Россия хочет напугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Тем временем партизанское движение в России становится сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан...", – написал Михаил Подоляк в Twitter.

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В Генштабе в комментарии "Бабелю" заявили, что украинская армия ведет боевые действия только на территории Украины.

"Все происходящее на России – это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму, несоблюдение мер пожарной безопасности или другие причины, не зависящие от ВСУ. В частности, сообщения в сети Интернет о событиях на Брянщине являются дерзкой московской провокацией", — отметили в Генштабе.

Сегодня в российских пропагандистских СМИ, а также провластных пабликах распространили информацию о якобы "прорыве" украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области. Но потом сами же пропагандисты в своих заявлениях запутались, ведь они противоречат друг другу.

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