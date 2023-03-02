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«Бойтесь своих партизан»: у Зеленского прокомментировали появление «ДРГ» в Брянской области

Происходящее в Брянской области в ОП назвали сознательной провокацией РФ

сегодня, 13:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина не имеет никакого отношения к истории с "украинской ДРГ" в Брянской области России. Генштаб ВСУ и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвали это кремлевской провокацией.

«Бойтесь своих партизан»: у Зеленского прокомментировали появление «ДРГ» в Брянской области

Офис президента. Фото: Украинская правда

"История об украинских ДРГ в России – это классическая провокация. Совершенно сознательная. Россия хочет напугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Тем временем партизанское движение в России становится сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан...", – написал Михаил Подоляк в Twitter.


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В Генштабе в комментарии "Бабелю" заявили, что украинская армия ведет боевые действия только на территории Украины.

"Все происходящее на России – это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму, несоблюдение мер пожарной безопасности или другие причины, не зависящие от ВСУ. В частности, сообщения в сети Интернет о событиях на Брянщине являются дерзкой московской провокацией", — отметили в Генштабе.

Сегодня в российских пропагандистских СМИ, а также провластных пабликах распространили информацию о якобы "прорыве" украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области. Но потом сами же пропагандисты в своих заявлениях запутались, ведь они противоречат друг другу.                                            

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Источник: https://mobile.twitter.com/Podolyak_M/status/1631241403920527361?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue
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