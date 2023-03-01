Украина выстояла зиму: главные выводы – как нам укрепить энергетический фронт

Украина пережила тяжелейшую зиму, выдержав очередные массированные ракетные атаки противника, а также удары дронами по объектам энергетики. Мы пытались находить решения и на эти вызовы. Не всегда получалось, но всё же – зима позади, мы – устояли. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие выводы следует сделать и как нам укрепить энергетический фронт.

Удары по энергообъектам Украины. Фото: DW

Нужно начинать интенсивно строить новую распределенную газовую генерацию

Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон поясняет:

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"Благодаря ВСУ, ремонтным бригадам энергетиков и аномально теплой зиме можно сказать, что Украина удачно прошла эту зиму и отопительный период. Но расслабляться не стоит – война продолжается и скоро будет новая зима".

Потому, акцентирует эксперт, нужно уже сейчас начинать готовиться. Это включает в себя ремонт поврежденного оборудования, создание новых запасов угля и газа, запасов критического оборудования и материалов.

"Надо сделать анализ проблем и ошибок, принять соответствующие выводы и меры, – уверен Сергей Макогон. – Также нужно начинать интенсивно строить новую распределенную газовую генерацию, чтобы наши потребители были более защищены от отключений электричества".

Главным вопросом остается – сколько электрики, где территориально её готовы выкупать за живые деньги

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин подчеркивает, что будущее энергетики напрямую увязано с развитием ситуации в военном вопросе.

"Важны устойчивость имеющейся энергосистемы страны или ее трансформация с учетом опыта войны, – поясняет он. – Если война затягивается, если риски ракетно-дроновых ударов остаются, то о кардинальном изменении в энергосистеме можно только рассуждать в виде планов. Но эти планы также зависят и от того, какое количество потребителей и какой мощности нужно будет обеспечивать электрикой после войны. У нас слишком большие потери в реальном секторе экономики и оттоке населения за пределы Украины".

Отдельно, по словам эксперта, надо учитывать и срез платежеспособности потребителей после войны.

"Если попытаться всё бремя тарифной политики переложить на население, то нужно проработать обратную связь и возможности государства по компенсаторам для социально бедных слоев. А эти возможности напрямую зависят от внешних источников – при том, что количество населения, находящегося в состоянии энергетической бедности, существенно выросло за прошедший год", – отмечает Игорь Черкашин.

Поэтому, продолжает он, главным вопросом остается – сколько электрики, где территориально её готовы выкупать за живые деньги. Плюс – сколько электрики нужно дать для обеспечения жизненных потребностей населения и социальной сферы (школы, больницы и т.д.)

"Устойчивого понимания, насколько я вижу, нет, – говорит эксперт. – Следует понимать и то, что количество электрики обусловлено не только возможностями генерации и сетей, но и грамотным управлением потреблением. Для восстановления количества, безусловно, нужно вернуть контроль над Запорожской АЭС и восстановить технические возможности по перетокам как внутри страны, так и с внешними партнерами Украины в Европе".

По словам Игоря Черкашина, управление потреблением начинается как с простого регулирования тарифными зонами у потребителя через грамотную тарифную политику, так и методом повышения энергоэффективности у потребителя. И если первое, акцентирует эксперт, довольно легко корректировать на уровне государства (при наличии понимания взаимосвязей и принципа работы энергосистемы), то внедрение системы мероприятий по улучшению энергоэффективности требует более длительного процесса (разработки, оценки решений, изыскания средств на реализацию, изыскания ресурсов и кадров для реализации, грамотного энергоменеджмента после реализации каждого отдельного мероприятия по улучшению энергоэффективности).

"И, если даже на уровне восстановления жилого и общественного фонда зданий мы не видим обязательного требования по высокому классу энергоэффективности, то что говорить о политике улучшения уровня энергоэффективности для экономики Украины в целом. Максимально, на что оказалось способно Минэкономразвития в вопросе энергоэффективности, так это на раздачу светодиодных ламп населению. Да и та проходит странно, это если мягко говорить. А ведь именно это министерство, – подчеркивает Игорь Черкашин, – должно было возглавить разработку государственной политики по улучшению энергоэффективности в масштабах страны. Так как энергоэффективность – это именно экономический критерий конкурентноспособности экономики, без которого Украина не сможет конкурировать в Европейском Союзе, куда мы направляемся".

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