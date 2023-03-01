США отправили в Европу самолет "судного дня": что известно

В Европе 28 февраля приземлился самолет E-6B Mercury. Он имеет статус "воздушного командного пункта" Стратегического командования ВС США. Его еще называют самолетом "судного дня". Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в Twitter командования войск Соединенных Штатов в Европе.

Самолет "судного дня". Фото: из открытых источников

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"Самолет E-6B Mercury ВМС США прибыл в Исландию, выполняя операции в зоне ответственности Европейского командования ВС США", — говорится в сообщении.

Указывается, что экипаж борта встретился с послом Соединенных Штатов в Исландии Керрин Патман и другими членами дипломатического и военного сообщества.

E-6B Mercury — это американский военный стратегический самолет управления и связи.

Этот борт предназначен для связи со стратегическими атомными ракетными крейсерами, которые являются носителями межконтинентальных баллистических ракет. Речь идет о подводных лодках класса Ohio, каждая из которых может нести до 24 ракет Trident II D5 с ядерными боеголовками.

Сам E-6B Mercury является модификацией пассажирского лайнера Boeing 707-320. он способен развивать скорость 981 км/ч при крейсерской скорости 842 км / ч. Максимальная высота для этого — 12,8 км. Практическая дальность составляет — 11 760 км.

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