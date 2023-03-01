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В ISW раскрыли детали, как Россия пытается замедлить поставки оружия Украине

В ISW перечислили, какими "вбросами" Россия пытается замедлить поставки оружия Украине

сегодня, 07:25 comments1146
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Автор:

Кравцев Сергей

В Кремле прекрасно осознают, в чем опасность предоставления Киеву западных образцов вооружения. Именно поэтому Россия активизировали информационные вбросы, цель которых замедлить, растянуть во времени поставки военной помощи Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW раскрыли детали, как Россия пытается замедлить поставки оружия Украине

Западное оружие для Украины. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, российские власти, похоже, усиливают продвижение информационных операций под чужим флагом, чтобы отвлечь внимание от отсутствия ощутимых побед на поле боя и замедлить предоставление Западом танков и другой помощи накануне ожидаемых украинских контрнаступлений.


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Министерство обороны России 28 февраля обвинило "США и их сообщников" в планах осуществить провокацию в Украине с использованием токсичных химических веществ.

"Очевидный рост количества ложных предупреждений о биохимической и ядерной угрозе сопровождает скоординированную российскую информационную операцию с использованием фальшивых флагов, которая обвиняет Украину в подготовке к вторжению в оккупированное Россией Приднестровье, Молдова", — отмечают аналитики.

В институте напоминают, что президент России Владимир Путин также снова ввел ядерную риторику в российское информационное пространство во время своего обращения к Федеральному собранию России, когда объявил о намерении России приостановить участие в ДСНВ.

В отчете приходят к выводу: "Министерство обороны России и российские высокопоставленные чиновники, вероятно, усилят свое участие в таких информационных операциях по мере того, как российское наступление в Луганской области будет приближаться к кульминации, а возможности для украинских контрнаступлений будут расти".

Кроме того, эксперты отмечают, что чиновник из оборонного ведомства США поддержал постоянную оценку ISW о том, что маловероятно, что Россия применит ядерное оружие в Украине.

Путин выступил на коллегии Федеральной службы безопасности 28 февраля и подчеркнул роль ФСБ в поддержке войны в Украине в качестве "правоохранительной и контртеррористической структуры".

"Обращение Путина также связывает ФСБ и ее традиционную внутреннюю правоохранительную и антитеррористическую роль с российскими военными усилиями в Украине, чтобы представить российскую победу в войне как необходимую для обеспечения внутренней безопасности России", — заключают специалисты.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-28-2023
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