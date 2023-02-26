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Почему так важно ввести санкции против «Росатома» – какие шансы, что это удастся

Санкции против Росатома могут стать первым шагом на пути сдерживания РФ

сегодня, 17:44
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Автор:

Кравцев Сергей

В вечернем обращении 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский сделал акценты на санкциях, которые продолжают вводиться против РФОн подчеркнул необходимость расширить их на российскую атомную отрасль, на "Росатом", всех, кто причастен к ракетной программе и ядерному шантажу государства-террористаКаковы шансы, что удастся додавить российскую "атомку"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Почему так важно ввести санкции против «Росатома» – какие шансы, что это удастся

Росатом. Фото: из открытых источников

Россия обязана понести ответственность за свои угрозы и безответственную политику

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Ковальчук обращает внимание, что президент Украины неоднократно подчеркивал – наша страна стремится к справедливому миру, основанному на принципах Устава ООН. И надеется, что вскоре РФ вообще не будет в составе Совбеза ООН, поскольку она незаконно заняла там место бывшего СССР и терроризирует мир ядерным оружием.


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"Очень важно двигаться в сторону новых мировых договоренностей, предусматривающих аналог нового (но эффективного!) Будапештского меморандума. Его должна подписать и страна-агрессор в контексте ее денуклеаризации. Санкции против Росатома – первый шаг на пути такого сдерживания РФ", – поясняет аналитик.

Именно мир и действующий миропорядок нуждаются сейчас после развязанной Россией войны новых "гарантий безопасности", а не наоборот, акцентирует Александра Ковальчук.

"Никто не должен подписывать соглашения и "пожимать руку" стране-террористу. Она обязана понести ответственность за свои угрозы и безответственную политику, – подчеркивает эксперт. – Россия получила боеприпасы по наследству от Советского Союза и теперь дерзко бряцает ими перед миром. Все члены ядерного клуба: США, Великобритания, Франция, Китай, Индия и Пакистан понимают свою ответственность перед миром. И угрозу в лице РФ. Не являются членами ядерного клуба, но хранят на своей территории ядерный арсенал США пять стран-членов НАТО. Это Германия, Италия, Нидерланды и Бельгия и Турция. Именно с этими странами Украине, в первую очередь, нужно вести диалог для осуществления шагов по давлению на РФ в этом важнейшем для всего мира вопросе".

Всё идет к тому, что ограничения против "Росатома" – неминуемы, вопрос явно перезрел

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что "Росатому" давно место в санкционных пакетах.

"Есть информация, будто в часть закупок, которые он делает, попадают под технологии двойного назначения. К тому же, представители "Росатома" присутствуют на оккупированной Запорожской атомной электростанции — самой большой АЭС в Европе. Не говоря уж о том, что РФ, по сути, приостановила свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3). Что, по сути, означает выход из многих, сдерживающих еще с 70-х годов прошлого века (времен Холодной войны), документов, суть которых – контроль за ядерным оружием", – поясняет эксперт.

По его словам, не стоит забывать и о том, что "Росатом" имеет отношение к строящимся сейчас или уже работающим АЭС в Венгрии, Болгарии, Словакии. И это, в том числе, один из сдерживающих факторов в ракурсе введения ЕС соответствующих санкций.

"Однако, мне кажется, всё идет к тому, что ограничения против "Росатома" — неминуемы. Вопрос явно перезрел. Тем более на фоне участившегося бряцанья РФ своим ядерным арсеналом, – подчеркивает Алексей Якубин. – Очевидно, что должны быть введены жесткие меры касательно российской "атомки". И вероятность этого в одном из следующих пакетов – очень высока".

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