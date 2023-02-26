Почему так важно ввести санкции против «Росатома» – какие шансы, что это удастся

В вечернем обращении 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский сделал акценты на санкциях, которые продолжают вводиться против РФ. Он подчеркнул необходимость расширить их на российскую атомную отрасль, на "Росатом", всех, кто причастен к ракетной программе и ядерному шантажу государства-террориста. Каковы шансы, что удастся додавить российскую "атомку"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Росатом. Фото: из открытых источников

Россия обязана понести ответственность за свои угрозы и безответственную политику

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Ковальчук обращает внимание, что президент Украины неоднократно подчеркивал – наша страна стремится к справедливому миру, основанному на принципах Устава ООН. И надеется, что вскоре РФ вообще не будет в составе Совбеза ООН, поскольку она незаконно заняла там место бывшего СССР и терроризирует мир ядерным оружием.

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"Очень важно двигаться в сторону новых мировых договоренностей, предусматривающих аналог нового (но эффективного!) Будапештского меморандума. Его должна подписать и страна-агрессор в контексте ее денуклеаризации. Санкции против Росатома – первый шаг на пути такого сдерживания РФ", – поясняет аналитик.

Именно мир и действующий миропорядок нуждаются сейчас после развязанной Россией войны новых "гарантий безопасности", а не наоборот, акцентирует Александра Ковальчук.

"Никто не должен подписывать соглашения и "пожимать руку" стране-террористу. Она обязана понести ответственность за свои угрозы и безответственную политику, – подчеркивает эксперт. – Россия получила боеприпасы по наследству от Советского Союза и теперь дерзко бряцает ими перед миром. Все члены ядерного клуба: США, Великобритания, Франция, Китай, Индия и Пакистан понимают свою ответственность перед миром. И угрозу в лице РФ. Не являются членами ядерного клуба, но хранят на своей территории ядерный арсенал США пять стран-членов НАТО. Это Германия, Италия, Нидерланды и Бельгия и Турция. Именно с этими странами Украине, в первую очередь, нужно вести диалог для осуществления шагов по давлению на РФ в этом важнейшем для всего мира вопросе".

Всё идет к тому, что ограничения против "Росатома" – неминуемы, вопрос явно перезрел

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что "Росатому" давно место в санкционных пакетах.

Что, по сути, означает выход из многих, сдерживающих еще с 70-х годов прошлого века (времен Холодной войны), документов, суть которых – контроль за ядерным оружием", – поясняет эксперт. "Есть информация, будто в часть закупок, которые он делает, попадают под технологии двойного назначения. К тому же, представители "Росатома" присутствуют на оккупированной Запорожской атомной электростанции — самой большой АЭС в Европе. Не говоря уж о том, что РФ, по сути, приостановила свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3).

По его словам, не стоит забывать и о том, что "Росатом" имеет отношение к строящимся сейчас или уже работающим АЭС в Венгрии, Болгарии, Словакии. И это, в том числе, один из сдерживающих факторов в ракурсе введения ЕС соответствующих санкций.

"Однако, мне кажется, всё идет к тому, что ограничения против "Росатома" — неминуемы. Вопрос явно перезрел. Тем более на фоне участившегося бряцанья РФ своим ядерным арсеналом, – подчеркивает Алексей Якубин. – Очевидно, что должны быть введены жесткие меры касательно российской "атомки". И вероятность этого в одном из следующих пакетов – очень высока".

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