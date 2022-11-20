Итоги уходящей недели: что знаковое произошло для Украины и мира

Сегодня, 20 ноября, Украина переживает 270-й день с начала широкомасштабной российской агрессии. Специально для издания "Комментарии" эксперты подвели итоги уходящей недели, отметив наиболее значимые для нашей страны события, которые произошли на всех фронтах.

Саммит G20. Фото: из открытых источников

Саммит "Большой двадцатки" стал главным событием уходящей недели

По мнению эксперта Украинского института политики Владислава Дзивидзинского, уходящая неделя была наполнена знаковыми событиями.

Как отмечали некоторые СМИ, ведущим спикером там оказался выступавший онлайн украинский президент Владимир Зеленский. Та уверенность, стойкость, а иногда даже дерзость, которые демонстрирует президент Украины, подталкивает ряд стран определяться со своей позицией касательно российской агрессии. Видим явный успех внешней политики нашего государства, четко артикулирующего на фоне войны о своей позиции, о том, куда мы движемся и почему", – отмечает эксперт. "На первое место я бы вывел саммит "Большой двадцатки", который прошел в начале недели

Он напоминает, что был представлен по пунктам мирный план Украины. И это, считает Владислав Дзивидзинский, – своеобразная "вилка" для традиционно долго раскачивающегося Западного мира. Нужно как-то реагировать.

Что, безусловно, отразилось на всех нас. По данным разведки, высокоточные ракеты "Калибр" при этом обстреле фактически не использовались. Агрессор сделал ставку на более простые, более старые образцы, что свидетельствует об исчерпании запасов российских ракет. Ну, а цели, избранные для атаки (объекты энергосистемы), подтверждают, что Москва хочет принудить Киев к переговорам на своих условиях. Параллельно пугая Европу новым потоком мигрантов с Украины. Явно прослеживается определенная стратегия со стороны РФ. Поэтому стоит ожидать продолжение целенаправленных атак на наши энергообъекты", – предупреждает эксперт. "В середине недели произошел масштабнейший с начала российского вторжения ракетный обстрел Украины

При этом, продолжает он, хоть страна потихоньку и погружается в блэкаут, она готова противостоять российской агрессии. Даже в условиях отсутствия электроэнергии, тепла мы не согласны идти на какие-либо соглашения, ограничивающие наш суверенитет, нарушающие территориальную целостность. Что было четко доведено до сведения тех же западных партнеров, намекающих на необходимость переговоров с РФ.

"И это логично. Те "предложения", с которыми Кремль пытается перезапустить переговорный процесс, не устраивает не только украинскую власть, но и украинское общество, солидарное в данном случае с руководством страны", – подчеркивает Владислав Дзивидзинский.

Он также отмечает, что на этой неделе значительно снизилось число иранских дронов, с помощью которых РФ атакует Украину. Похоже, мы значительно проредили их ряды, научившись бороться с данной напастью.

оглашение приговора по катастрофе MH17 в небе над Донетчиной летом 2014 года. Фактически подтвержден российский след в этой трагедии Кроме того, после ряда международных контактов (в том числе в рамках седьмого "Рамштайна", прошедшего в середине недели), к нам стали идти более массовые поставки современных образцов вооружений, а также анонсированы новые пакеты помощи", – рассказывает политолог. "Из других позитивных моментов – продление зерновой сделки

Знаковым событием он называет и падение ракеты на территорию Польши.

"Это могло спровоцировать запуск протоколов НАТО о коллективной безопасности, согласно 5-й статье Устава блока. Но, судя по последней информации, это был не российский удар, а украинская ракета системы С-300, которой пытались поразить одну из российских ракет во время массового обстрела 15 ноября. Анализ польских СМИ показывает, что отношение к Украине после этого инцидента, в результате которого погибло двое поляков, не поменялось. А виновником происшедшего и в Польше, и в других странах Альянса, называют РФ, без агрессии которой против Украины не было бы и этого трагического ЧП", – констатирует Владислав Дзивидзинский.

Пока Россия будет иметь ресурс для финансирования армии, санкции не будут считаться достаточными

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин делает акценты на саммите G20, во время которого была высказана серьезная поддержка Украины. Он также напоминает, что именно во время саммита "Большой двадцатки" Россия провела очередной обстрел Украины, дополнительно повредив энергетическую инфраструктуру, увеличив риски, ущерб нашей экономике.

"Несколько предприятий в результате той атаки потерял доступ к энергетике. А это экспортоориентированные предприятия, на которых работают тысяч людей. То есть, с разрушением новых объектов нашей энергоструктуры, ухудшаются показатели украинской экономики. Рост ущерба при отсутствии собственных ресурсов приводит к тому, что приходится больше средств искать на Западе", – отмечает Анатолий Амелин.

Он также напомнил, что на уходящей неделе было восстановлено железнодорожное сообщение с деоккупированным Херсоном.

"Это не столько экономическая новость, сколько гуманитарная. Важно, что мы возвращаем жизнь в те города и регионы, которые пережили деоккупацию", – подчеркивает эксперт.

Комментируя обсуждение новых санкционных пакетов против России, Анатолий Амелин обращает внимание, что пока это – лишь стадия обсуждения, а не принятия.

"Пока Россия будет иметь ресурс для финансирования армии, санкции не будут считаться достаточными, – уверен он. – Главные санкции которые должны быть введены – вторичные, по отношению к тем странам и компаниям, которые помогают РФ обходить имеющиеся ограничения. И, конечно, важно ужесточение санкций по экспорту российских энергоресурсов – речь о нефти и газе. Понятно, что Европа не может ускоренными темпами пойти на такие меры. Но и задерживать их нет смысла. В декабре включается предыдущий пакет санкций, который будет срезать маржу страны-агрессора по нефти. Что не абсолютно означает, что РФ не продолжит перепродавать нефть третьим странам".

По словам эксперта, на глобальном рынке нефти Россия занимает около 10%. Европа может сократить ее поставки из страны-агрессора, покупая у других источников. В свою очередь, РФ будет возмещать потери – увеличив поставки на другие рынки. Именно поэтому, акцентирует Анатолий Амелин, критически важен вопрос вторичных санкций. Чтобы под них попадали те, кто покупает у России энергоресурсы, другие подсанкционные товары, или помогает ей обходить ограничения по электроники и военным комплектующим.

"Нужно вводить в дискурс, в решения вторичные санкции, наказывая страны, которые так или иначе помогают России. Это Турции, ОАЭ, Китай, Индия, тот же Иран и так далее. Со стороны тех же США звучали некие предупреждения, но необходимы уже конкретные действия", – констатирует эксперт.

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