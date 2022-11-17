Предложение Зеленского о переговорах с РФ: о чем оно говорит – может ли Кремль на это согласиться

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с украинскими журналистами завил, что после получения сигналов, что Путин якобы хочет прямых переговоров, он, в свою очередь, предложил публичную форму таких переговоров – потому что Россия ведет публичную войну. О чём говорит данное заявления? Каковы перспективы переговоров, к которым Киев всё более явно склоняют, в том числе, западные союзники? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Москва через разные "прокладки", через купленных журналистов или политиков, пытается запускать информацию о якобы давлении на Зеленского

Член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

"На мой взгляд, президент Украины поступает абсолютно правильно, говоря о необходимости публичных переговоров. Если бы Кремлю удалось втянуть его в какие-то кулуарные переговоры, это было бы чревато репутационными потерями для руководителя нашего государства. Публичное же обсуждение, что-то сродни "стадион — так стадион!" (отсылка к публичным дебатам кандидатов в президенты Зеленского и Порошенко весной 2019 года — прим. ред.) у Зеленского получается достаточно неплохо".

Поэтому, подчеркивает эксперт, украинский президент правильно поступил, заявив о готовности вести переговоры публично.

"Касательно того, что на него якобы оказывается давление... Я сомневаюсь, что это может делать кто-то, кроме его жены и детей. Он, по-моему, сам об этом говорил. И из того, что я знаю, что я слышала — оказать давление на Зеленского посторонним людям, внешним игрокам — практически невозможно. Если он сам не примет логичные объяснения чего-либо. Если же их не будет — вряд ли мнение Зеленского можно в чём-то изменить", – считает Татьяна Попова.

Она напоминает также, что наших западные партнеры, в том числе США, не раз подчеркивали, что не собираются вести какие-то переговоры об Украине – без Украины. Решения должен принимать украинский президент, украинский народ.

"Ну, а Москва, понятно, через разные "прокладки", через купленных журналистов или политиков, пытается запускать информацию о якобы давлении на Зеленского, о необходимости скорейших переговоров и так далее. Но я уверена, что у них ничего не получится. И до тех пор, пока россияне не согласятся хотя бы на предварительные условия Украины по переговорам (уже не раз озвученные), никаких переговоров не будет", – констатирует эксперт.

Зеленский сделал свой ход, такой себе ход конем

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий признался, что формат переговоров между Киевом и Москвой пока сложно представить.

"Допустим, россияне в ближайший месяц сделают то же, что с Херсоном – отступят еще откуда-то, но аккуратно, чтобы это не выглядело как военное поражение. И тогда будет некая почва для переговоров. Но пока видим противоположные позиции сторон без перспектив нащупать точки соприкосновения, – отмечает эксперт. – Однако, Зеленский сделал свой ход. Такой себе ход конем. Предложил то, на что Путин никогда не согласится. Но при этом всё выглядит так, что мы готовы к переговорам. Соглашаясь с позицией Запада, Китая, Индии – что они нужны. И Зеленский соглашается – хорошо, давайте, но только не кулуарно, а публично. Чтобы все видели – кто есть кто".

По мнению Алексея Голобуцкого, Путину должно быть совсем плохо, чтобы он к этому склонился. Его должно прям очень прижать.

"Зеленский – публичный человек, который был актером, который и сейчас не вылезает из телевизора, который асс в общении, в коммуникации. А на противоположной стороне – Путин, который сидит в бункере, который даже когда всё по сценарию, в максимально комфортной для него обстановке, умудряется срываться и нести какую-то чушь. Нормальный, публичный диалог он вел, наверное, лет 20 назад, – отмечает эксперт. – Так что такое предложение Зеленского – это грамотный ход украинской стороны. Мы демонстрируем открытость и готовность к переговорам. Предлагая формат, на который Кремль, скорее всего, не согласится, в очередной раз демонстрируя свою недоговороспособность".

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