Удар по главному ресурсу Кремля: какими будут последствия установления предельной цены на нефть

Страны "Большой семерки" в среду, 23 ноября, должны объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти. С 5 декабря, во исполнение плана G7 по ограничению цен на российскую нефть, ЕС не будет покупать чёрное золото у РФ. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетической политики Кадри Симсон. Эксперты проанализировали данные решения специально для издания "Комментарии".

Нефть. Фото: из открытых источников

Если европейцы полностью прекратят покупать российскую нефть, той станет меньше на рынке, соответственно – ее цена повысится

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский поясняет:

"Первое решение ЕС было о том, что с определенных чисел декабря они прекращают покупку российской нефти, а примерно через месяц – и нефтепродуктов. Но министр финансов США Джанет Йеллен предложила другую схему. По ее словам, если европейцы полностью прекратят покупать российскую нефть, той станет меньше на рынке. Соответственно – ее цена повысится, что нанесет ущерб мировой экономике. Подтолкнет ее к рецессии, которая уже наблюдается в Великобритании и Германии. И может дойти до США".

Потому, продолжает эксперт, Джанет Йеллен предложила другой вариант. Он долго обсуждался, но около месяца назад, вроде бы, решение было согласовано.

"Суть его в том, чтобы не прекращать покупку российской нефти, но принудить РФ продавать ее не выше определенного предела (потолка). Это решение поддержали и страны "Большой семерки". При этом, они не требуют, чтобы к нему подключились Китай и Индия – основные на данный момент покупатели российской нефти. По мнению представителей ЕС и G7, чисто психологически установление такого барьера по цене на нефть страны-агрессора позволит Индии и Китаю добиваться еще бОльших скидок на нее у РФ. А ведь она и сейчас продает им нефть с очень большой скидкой, – отмечает Леонид Униговский. – Такой механизм. Говорят, что потолок для российской нефти будет 63-66 долл за баррель. Цена будет плавающей".

Эксперт обращает внимание на еще один очень важны момент.

"95% страховых услуг и услуг по логистике перевозки нефти по морю концентрируются в Лондоне. Именно там находится основной пул страховых компаний. И те из них, которые будут страховать морские перевозки нефти, не станут этого делать в отношение покупаемой выше установленного предела, – поясняет Леонид Униговский. – Ожидается, что подобные меры могут нанести серьезный удар по российской экономике, зависящей от продажи энергоресурсов".

Этот удар может реально ослабить экономику РФ, принуждая ту принять решение о сворачивании боевых действий в уже краткосрочном периоде

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов называет данное решение нефтяным хуком Кремлю.

"ЕС совместно с США готовят очередную "темную", пакет ограничительных санкций, ценовую "красную черту", которую планируют установить на нефть страны-агрессора. Этот удар может реально ослабить экономику РФ, принуждая ту принять решение о сворачивании боевых действий в уже краткосрочном периоде. Главное, чтобы "хук" (удар) был нанесен молниеносно и в нужное место", – считает Алексей Воронцов.

Он напоминает яркий исторический пример – крах Советского Союза, который развалился на пятый год падения цен на нефть.

"Будем надеяться, – констатирует Алексей Воронцов, – что данный пакет санкций окажется действительно эффективным инструментом – и станет последним гвоздем в гроб главного врага человечества!".

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