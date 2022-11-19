Тоталитарные режимы активизировались: понимают ли это на Западе – причем здесь война в Украине

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Кравцев Сергей
В пятницу Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, приземлившуюся вблизи восточных вод Японии во время второго крупного испытания оружия этого месяца, что показало потенциальную способность нанести ядерные удары по всей материковой части США. Иран объединяется со своим величайшим союзником, Россией, чтобы взорвать "наш глобальный порядок", предоставляя такое оружие, как беспилотники, отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по мнению которой, такие шаги представляют угрозу Европе. Уже более чем явно, что война, начатая РФ против Украины и всего демократического мира, разжигает конфликты везде и всюду, провоцируя авторитарные режимы на расшатывание и без того шаткой системы глобальной безопасности. А где-то ждет своего часа Китай… Понимают ли в США, Европе, Канаде, Австралии, Японии, что если не придушить все эти потуги, если не помочь Украине победить, заполыхает весь мир? Что можно противопоставить этим угрозам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Запуск ракеты. Фото: из открытых источников
Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина констатирует, что система коллективной безопасности находится в состоянии глубокого кризиса. Создаётся впечатление, отмечает она, что основные институции, на которые возложена роль глобального регулятора международных отношений и поддержания мира, не являются больше институционально способными выполнять свои непосредственные функции.
Во-первых, поясняет Анна Малкина, военная, финансовая, гуманитарная, политическая помощь, которая предоставляется Украине, является беспрецедентной. И по заявлениям западных лидеров она будет только усиливаться.
Во-вторых, продолжает она, мы не знаем реального плана США и ЕС по реализации мероприятий для прекращения войны.
В-третьих, международные институции всё еще способны принимать коллективные решения и влиять на те страны, которые хотели бы с Россией дружить, или, по крайней мере, не портить с ней отношения, отмечает эксперт. Достаточно вспомнить недавнее голосование в ООН за проект резолюции по репарациям Украине, в котором даже Венгрия проголосовала "за". И это только один пример.
Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун отмечает, что война, которую развязала Россия против Украины, это еще и борьба между базовыми западными ценностями (демократическими, свободы слова, свободы выбора) — и между "ценностями" авторитаризма, основанными на придушении любых свобод.
Именно поэтому, подчеркивает он, Украина является сейчас своеобразной площадкой – важной политически, геополитически, медийно – касательно того, какие ценности, всё же, сильнее, важнее и правильнее с точки зрения развития мирового сообщества, человеческой цивилизации как таковой.
Потому, акцентирует эксперт, именно в Украине сейчас решается – каким будет миропорядок через 5-10 лет и в дальнейшем. И у Западного мира, уверяет Максим Джигун, нет иного варианта, кроме как вместе с нами побеждать российского агрессора. Иначе придется забывать обо всех годами выстраиваемых демократических ценностях. И вообще даже об относительном спокойствии.
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