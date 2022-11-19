Тоталитарные режимы активизировались: понимают ли это на Западе – причем здесь война в Украине

В пятницу Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, приземлившуюся вблизи восточных вод Японии во время второго крупного испытания оружия этого месяца, что показало потенциальную способность нанести ядерные удары по всей материковой части США. Иран объединяется со своим величайшим союзником, Россией, чтобы взорвать "наш глобальный порядок", предоставляя такое оружие, как беспилотники, отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по мнению которой, такие шаги представляют угрозу Европе. Уже более чем явно, что война, начатая РФ против Украины и всего демократического мира, разжигает конфликты везде и всюду, провоцируя авторитарные режимы на расшатывание и без того шаткой системы глобальной безопасности. А где-то ждет своего часа Китай… Понимают ли в США, Европе, Канаде, Австралии, Японии, что если не придушить все эти потуги, если не помочь Украине победить, заполыхает весь мир? Что можно противопоставить этим угрозам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Запуск ракеты. Фото: из открытых источников

Запад очень хорошо понимает все риски, связанные с войной, развязанной Россией

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина констатирует, что система коллективной безопасности находится в состоянии глубокого кризиса. Создаётся впечатление, отмечает она, что основные институции, на которые возложена роль глобального регулятора международных отношений и поддержания мира, не являются больше институционально способными выполнять свои непосредственные функции.

"Такое впечатление создаётся из-за отсутствия решительных действий и присутствия глубоких озабоченностей и резких осуждений. Однако не всё так печально", – считает эксперт.

Во-первых, поясняет Анна Малкина, военная, финансовая, гуманитарная, политическая помощь, которая предоставляется Украине, является беспрецедентной. И по заявлениям западных лидеров она будет только усиливаться.

"Мало кто представлял, что в ХХІ веке в Европе начнётся бойня – и Украина будет успешно противостоять второй армии мира, а Запад будет подавать ей патроны. Но сейчас это является фактом – и коллективный Запад очень хорошо понимает все риски, связанные с урезанием или сокращением поддержки", – уверена политолог.

Во-вторых, продолжает она, мы не знаем реального плана США и ЕС по реализации мероприятий для прекращения войны.

"Конечно, нам хотелось бы, чтобы войска НАТО немедленно вступили в войну, та перекинулась на территорию РФ – и все дружно дошли до Москвы. Но такой сценарий невозможен, – подчеркивает Анна Малкина. – Россия имеет ядерное оружие и в таком случае действительно может его применить. Поэтому ставка сделана на ослабление и разрушение режима Кремля с помощью беспрецедентных экономических санкций, обструкцией на международных площадках и военной помощи Украине. Да и Кремль сам помогает ускорять смерть собственного режима с помощью непопулярных решений типа мобилизации, привлечения зэков к войне и борьбой с либеральной частью общества. Этот процесс не быстрый. И мы должны быть к этому готовы".

В-третьих, международные институции всё еще способны принимать коллективные решения и влиять на те страны, которые хотели бы с Россией дружить, или, по крайней мере, не портить с ней отношения, отмечает эксперт. Достаточно вспомнить недавнее голосование в ООН за проект резолюции по репарациям Украине, в котором даже Венгрия проголосовала "за". И это только один пример.

"Поэтому вывод можно сделать такой: Запад очень хорошо понимает все риски, связанные с войной, развязанной Россией. И все риски, – уточняет Анна Малкина, – связанные с примером, которому могут последовать другие диктатуры, вроде КНДР (Северная Корея) и Ирана в случае, если агрессию не пресечь. И Запад сейчас как никогда консолидирован как это не странно".

Если Запад не станет активнее, не поможет нам еще больше с целью победы в этой войне, начнется новый виток войн

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун отмечает, что война, которую развязала Россия против Украины, это еще и борьба между базовыми западными ценностями (демократическими, свободы слова, свободы выбора) — и между "ценностями" авторитаризма, основанными на придушении любых свобод.

Именно поэтому, подчеркивает он, Украина является сейчас своеобразной площадкой – важной политически, геополитически, медийно – касательно того, какие ценности, всё же, сильнее, важнее и правильнее с точки зрения развития мирового сообщества, человеческой цивилизации как таковой.

"Россия имела в первые месяцы какие-то военные успехи, приостанавливала своей дипломатической и пропагандисткой силой западную помощь Украине, вела агрессивную информационную войну. И когда агрессора не удалось всем цивилизованным миром резко поставить на место, это развязало руки другим авторитарным режимам. Тому же Ирану, Северной Корее, – подчеркивает Максим Джигун. – Чуть в стороне – Китай и Индия, закрывающие глаза на российскую агрессию, не дающие жестких оценок действиям РФ, помогающие ей обходить санкции. Они наблюдают, есть ли перспектива для них развязывать какие-то конфликты в будущем, решая некие свои геополитические задачи".

Потому, акцентирует эксперт, именно в Украине сейчас решается – каким будет миропорядок через 5-10 лет и в дальнейшем. И у Западного мира, уверяет Максим Джигун, нет иного варианта, кроме как вместе с нами побеждать российского агрессора. Иначе придется забывать обо всех годами выстраиваемых демократических ценностях. И вообще даже об относительном спокойствии.

"Если Запад не станет активнее, не поможет нам еще больше с целью победы в этой войне, начнется новый виток войн, – прогнозирует политолог. – И глобальный хаос будем наблюдать по всей планете. Уже сейчас от этого конфликта страдает множество других держав – экономический, энергетический, продовольственный кризисы. А если аналогичную российской агрессию попытается осуществить Китай (против Тайваня), Северная Корея (против Южной), Иран или Индия – против своих оппонентов? Мир просто утонет в крови. Резюмируя: сегодня в Украине демократия проходит тест на выживание, а цивилизованный мир – на умение противостоять тирании, авторитаризму, терроризму. И в стороне тут остаться не получится. Уверен – победа будет за Украиной и всем демократическим миром!".

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