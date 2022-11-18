Почему мир до сих пор надеется на переговоры с Кремлем – в чем может быть опасность для Украины

Во время вечернего обращения 17 ноября президент Владимир Зеленский, среди прочего, затронул вопросы ракетных ударов рашистов по украинской энергосистеме, продлению зерновой сделки, приговоре убийцам, уничтожившим малайзийский "Боинг" в небе над Донбассом в 2014 году. По словам Зеленского, только полная защита украинского неба убережет и нашу страну, и Европу от многих возможных эскалаций российской агрессии и будет точно побуждать россию к настоящему прекращению войны. Почему мир после стольких явных преступлений против человечества, которые совершила рф, не может призвать агрессора к реальному ответу и предоставить Украине такую помощь, которая позволит быстрее победить в этой войне? Нет ли ощущения, что нас ведут к переговорам, смертельно опасным для Украины как для государства? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Принудить" Украину и президента Зеленского к чему-то – задача нереалистичная

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

"Украинская власть последовательно призывает привлечь россию к ответственности по всем возможным направлениям: экономической (санкции против продажи российских энергоресурсов), военной (больше оружия для Украины, о чём постоянно призывает президент Зеленский), моральной (признание россии государством — спонсором терроризма, исключение рф из международных структур). Понятно, что этому оказывается активное сопротивление со сторон российского лобби во многих государствах, но движение, всё же, есть".

Показательна, по мнению политолога, была изоляция российской делегации во время саммита G20, а также то, что на этой неделе Европарламент должен объявить российский режим – террористическим.

"Тезис о "принуждении Украины к переговорам" активно продвигается на Западе через пророссийские каналы, – подчеркивает Петр Олещук. – В то же время, мы должны понимать, что в последнее время наше государств приобретает все более выразительную субъектность. "Принудить" Украину и президента Зеленского к чему-то – задача нереалистичная, тем более, если учесть серьезный уровень поддержки курса на одержание победы над рф в украинском обществе. Причем, этот курс – официальный, закрепленный на уровне документов".

В 2008-м году нападением на Грузию Путин сделал "пробник" военного вторжения с аннексией – и посмотрел, как будет реагировать мир

Политический эксперт Светлана Кушнир, если долго мучиться — когда-нибудь получится…

"Как бы кощунственно это не звучало в отношении тысяч жертв украинской стороны в противостоянии военной агрессии путинской россии, именно этот месседж, как мне кажется, является основным в политике запада по отношению в рф. Проект "Анаконда", который запустили во времена холодной войны против СССР, оказался действенной методичкой для политиков США, Великобритании, Австралии и даже некоторых стран Европы. Тогда хотели ослабить влияние СССР, нейтрализовать распространение гонки вооружений и ядерного потенциала. И план сработал, предвосхищая ожидания его авторов: распад Союза, появление на карте 15 новых государств, новый виток экономического и технического развития мира — это лишь некоторые "бонусы". Но были и некоторые неприятности. В виде взращивания на осколках советского государства новой империи — теперь российской. Этот этап на западе немножко проспали, были заняты иными делами. А потом уже оказались перед лицом сформированного и укрепляющегося с каждым сроком режима Путина", – поясняет эксперт.

Вот с этим новым/старым имперцем в Евразии и приходится теперь воевать Украине, констатирует она. Хотя до того, напоминает Светлана Кушнир, воевала и Грузия в 2008 году.

"Именно тогда Путин сделал "пробник" военного вторжения с аннексией – и посмотрел, как будет реагировать мир. Мир к тому времени уже вовсю торговал с россией, облизываясь на большие запасы ископаемых ресурсов этой громадины, – акцентирует эксперт. – Грузии не повезло. Пошумели, пожурили, даже пальчиком погрозили Путину, назвав его мировым хулиганом. О судьбе Грузии все обеспокоились и... продолжили торговать. Потом был период, когда Путин повязывал экономическими связями всех, вливались миллиарды в СМИ по всему миру, транслируя сильную позицию страны-гегемона. А затем пришёл 2014-й. И вновь мир беспокоился об Украине, у которой украли территории вместе с людьми, предприятиями и будущим. Ну, сподобился мир на санкции. Но продолжит торговать. А Путин тем временем накапливал потенциал, продумывались некоторые последствия вероятных новых агрессивных действий, прогнозировались механизмы защиты в будущем. И грянул 2022-й! И Украина теперь уже открыто стала военным театром. При этом, народ смог в консолидация с властью начать давать отпор сопернику, который в 24 раза нас больше".

Миру, подчеркивает Светлана Кушнир, пришлось реагировать. Санкции стали мощнее, оружие стали Украине давать больше, но – ровно столько, чтобы сдерживать атаки.

"А вот на остальные важнейшие вещи оборонного характера не хватает, как говорят союзники, сил у них. Зато сил хватает на торговою с рф через серые схемы: то, мол, не мы с ними торгуем, а какая-то Зимбабве, а уже мы – да, мы с Зимбабве торгуем дальше. То есть, появились не фирмы-прокладки, а целые государства-прокладки. И дух наживы, увы, для некоторых остался важнее духа справедливости", – отмечает эксперт.

Она призывает понять – хоть нам пришлось дорогой ценой оплатить прозрение многих, включая себя, но никаких друзей у нас нет. Есть лишь партнеры по коалиции "Рамштайн", по экономическому возрождению, по созданию новой конструкции безопасности в Европе.

"Но никогда у нас, как и у любой страны, не будет именно друзей. Лишь ситуативные партнеры. Миром правят национальные интересы. Вот и нам надо быть циничнее, – считает Светлана Кушнир. – Да, мы понимаем, что новый проект "Анаконда" – это наша освободительная война против рф. И чем дольше она идёт, тем больше изматывается противник, тем легче будет его "додушить", взяв под контроль. Но обратная сторона этого растянутого по времени процесса – это истощение Украины. И главная опора тут – внутренние ресурсы нашего государства плюс вооружение западными образцами. Мир так и не вынес урока и из этого нападения россии на мирную страну. Он всё так же продолжают торговать с агрессором, считая, что нам просто не повезло быть соседями с рф. Мир, похоже, не готов помочь нам создать эффективную систему постоянного отпора мировому хулигану. Мир, похоже, боится, что в случае запуска ментального и материального распада россии, на карте может появится ещё …надцать новых государств. А значит, уже налаженные логистические, торговые, товарные, энергетические цепочки, встроенные в производственные процессы в других государствах – могут быть нарушены. И тут вопрос к миру: ваше сытое сегодня и завтра действительно стоит смертей тысяч украинцев? Когда вы отказываете нам в помощи, чтобы не дразнить русского медведя, не вы ли становитесь соучастниками его кровавого "пиршества"? Не знаете, кто стреляет в Украину, в её женщин, детей, стариков? Подойдите к зеркалу — это самая честная вещь в мире, она – не соврет!".

Ни одна власть не получит мандата на переговоры с террористами от граждан Украины

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов поясняет:

"И удары по критической инфраструктуре и мирным гражданам Украины (с признанием рта Путина – Пескова, что они делают это намеренно, с целью принудить Киев к переговорам), и приговор тем, кто в 2014-м году убил сотни гражданских в малазийском "Боинге", свидетельствуют о том, о чём мы давно говорим – рф является страной-террористом и страной террористов. Об этом в очередной раз говорил во вчерашнем обращении президент Зеленский. Делая, в том числе, акценты, что виновными признаны исполнители, но должны быть наказаны и заказчики преступлений, начиная с 2014 года".

Терроризм – это не что иное, как брать в заложники то или иное количество людей, выставляя "ценник", чтобы за преступниками вели переговоры на их условиях, напоминает эксперт. И россия, акцентирует он, подтверждает своими заявлениями и действиями, что она – страна-террорист и страна террористов. А решение суда в Гааге, обвинительный приговор Гиркину и Ко – дает дополнительную аргументацию для констатации данного факта.

"При этом, мы должны понимать, что нет такого судебного пристава в той же Гааге, кто может взять за ухо всех российских преступников, включая облаченных властью, и усадить на скамью подсудимых грядущего трибунала (который рано или поздно будет создан). Из-за слабости международных организаций и институций, рф игнорирует призывы той же МАГАТЭ оставить Запорожскую АЭС и прекратить ядерный шантаж, той же ООН, той же ОБСЕ, Красного Креста и так далее", – подчеркивает Валерий Дымов.

В то же время, он не согласен с теми, кто считает, будто лишь Запад виновен в том, что россия так распоясалась, а Украине не получила в свое время необходимого вооружения для отражения агрессии.

"Запад не мог давать в прошлом году и начале нынешнего мощное вооружение Украине (причем оно, напомню, во многом передается бесплатно, за счет благосостояния тех же граждан США и Европы), учитывая, что наши власти в тот момент вели фактически антинатовскую риторику и не направляли средства собственной казны на оборону, предпочитая стоить дороги. Более того, – напоминает эксперт, – после начала широкомасштабного российского вторжения, в течение почти месяца и недели, члены официальной делегации Украины соглашались вести переговоры с агрессором. И говорили, что россия должна быть гарантом безопасности нашей страны (в таком ключе высказывались Арахамия и Подоляк), что уводило агрессора от ответственности. И как можно при таком раскладе давать Украине мощное вооружение, если она соглашалась предоставлять агрессору статус посредника, добровольно лишаясь части своего суверенитета?".

Но после 29 марта, после того, как украинское общество и ВСУ не восприняли такого рода риторики, после ужасов, которые вскрылись в результате деоккупации Киевской и других областей, вектор изменился.

"Подчеркиваю – ни одна власть не получит мандата на переговоры с террористами от граждан Украины и, прежде всего, ее Вооруженных сил, без выполнения россией главных условий: полное освобождение наши территории, включая Крым, полное возмещение причиненного ущерба (репарации), возвращение насильственно депортированных, освобождение заложников, наказание виновных в военных преступлениях (преступлениях против человечности). И мы должны понимать, – призывает Валерий Дымов, – что политико-правовой документ, подписанный украинской стороной, будет составлен ПОСЛЕ И В РЕЗУЛЬТАТЕ этой войны. На условиях страны-победителя (Украины) и ее союзников".

Не оправдывая откровенных политических коллаборантов, как те же венгерские власти, не оправдывая истеблишмент Запада, который оказался не готов к такого рода вызовам, мы должны понимать реальность, считает эксперт. А именно – что сами механизмы, разработанные для принятия решений демократическими странами (единогласие, которое есть далеко не всегда), а также не готовность их ресурсов к такого рода войне, были и являются одной из основных причин, почему Украина не получила больше помощи, а рф – больше санкции в первые месяцы агрессии.

"Ну, а то, что Запад до сих пор не закрыл над нами небо, тоже объяснимо, – уверяет Валерий Дымов. – Уж слишком велика наша территория. Да и ограниченность ресурсов, невозможность промышленности сразу запустить соответствующее производство, дает о себе знать. Но помогая нам теми же современными системами ПВО и ПРО (NASAMS, IRIS-Т и так далее), США и ЕС делают очень много. Так что частичное закрытие неба происходит. И после инциденты с Польшей, где рухнула ракеты, было бы правильно, чтобы страны НАТО помогли нам качественнее закрыть небо хотя бы над западными регионами Украины. И те же зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) типа "Patriot", патрулирование границы современными самолетами F-16 могли бы технически это обеспечить".

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