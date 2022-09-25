Итоги уходящей недели: что самое важное произошло в Украине – на что нужно обратить внимание

Уходящая неделя ознаменовалась новым витком российско-украинской войны, началом которому послужила объявленная Кремль мобилизация (псевдочастичная, на самом деле – тотальная), а также старт псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины. Эксперты специально для издания "Комментарии" подвели итоги недели и сделали выводы из происходящего.

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

Большой обмен, который состоялся на этой неделе – это большая победа лично президента Зеленского и его команды

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко важным событием этой недели называет большой обмен пленными, в рамках которого удалось освободить 215 человек (205 украинцев и десять иностранных граждан). В том числе – пять командиров обороны Азовстали, которые сейчас пребывают в Турции под протекторатом президента Эрдогана.

"Взамен мы отдали 55 сепаратистов, военнопленных россиян и одного Медведчука. Я считаю, что это – большая победа лично президента Зеленского и его команды. И очень важный момент для всех нас, демонстрирующий, что Украина может эффективно давить на РФ, используя своих партнеров. Причем, не только западных, – акцентирует эксперт. – В данном обмене важную роль сыграли Турция, Саудовская Аравия, ООН. Явно не выгодный для РФ обмен состоялся как следствие именно наших активных действий, а не по причине каких-то договорняков. Как видим, контрнаступление ВСУ продолжается. На уступки мы не идем. Приоритет – обмен "всех на всех". И мы движемся в этом направлении. Диалог по гуманитарным вопросам был, есть и остается, не влияя на общий переговорный фон. Позиция у нас та же – сохранение территориальной целостности и суверенитета Украины в границах 1991 года".

Важным для нас эксперт считает и выступление президента Зеленского на Генассамблее ООН.

Глава государства, напоминает Игорь Петренко, поднимал важнейшие для нашей страны вопросы, прежде всего, в ракурсе противостояния российской агрессии. Были сделаны абсолютно правильные акценты на необходимости меняться всему миру, создавая более действенные институты для эффективного функционирования системы глобальной безопасности.

"Конечно, топ-темой уходящей недели стало объявление Путиным "частичной мобилизации" в РФ. Это является, по сути, признанием военного поражения РФ в Украине, неспособности "второй армии мира" реализовать свои задачи, воюя со страной и армией куда меньшего размера, – поясняет эксперт. – Мы видим внутреннее беспокойство, которое нарастает в российском обществе. До бунта еще далеко. Но такое решение Кремля – большой шаг к развалу, дефрагментации РФ".

Ну и, естественно, продолжает Игорь Перенко, у всех на слуху псевдореферендумы, запущенные на оккупированных территориях Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

"Абсолютно фейковая история для внутреннего пользования, которая не будет иметь внешнего эффекта. Причем о "референдумах" объявили в период, когда проводился невыгодный Кремлю обмен пленными. Чтобы как-то сбить негативный фон. Преподнести хоть какую-то "победу", которая таковой, конечно, не является. Ну и, конечно, сыграло свою роль контрнаступление ВСУ", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, понятно, что в Москве постараются стремительно запускать процесс вхождения оккупированных территорий в состав РФ.

не остановят ВСУ. И деоккупация данных территорий после псевдорфенедумов и объявления их "российскими землями" станет последним гвоздем в гроб путинского режима, – прогнозирует Игорь Петренко. – Все эти действия РФ являются показателем отсутствия плана "Б" у Путина. У него был план "А" – захватить Киев и сменить власть в Украине за три дня (максимум – неделю). И когда это не получилось, мы видим постоянные попытки Кремля судорожно придумать что-то для оправдания войны и получения дивидендов от нее. Но невозможно оправдать то, что нельзя оправдать, как и получить то, чего не получить. Геополитическую катастрофу Россия уже переживает. Впереди – окончательная военная и политическая". "Как понятно и то, что ядерные страшилки (мол, после того, как эти территории объявят российскими, попытка их освободить будет считаться нападением на РФ со всеми вытекающими),

Никакой политики и никакой экономики в их привычном значении во время войны не существует

Экономист, общественно-политический деятель Александр Гаврутенко считает, что подводить недельные итоги, как и делать краткосрочные прогнозы, в политике и в экономике последние семь месяцев – дело не только неблагодарное, но и бессмысленное, потому как никакой политики и никакой экономики в их привычном значении во время войны не существует.

"И то, и то предполагают задачи развития, страна же находится в состоянии борьбы за выживание, и этому подчинены все сферы ее жизнедеятельности, – поясняет он. – Даже такое фигуральное выражение, как "экономический фронт", не характеризует военную экономику. Оно лишь является аллегорией мирного времени, где линия фронта, наподобие реальной, что физически разделяет нас от наших врагов, проводит условный водораздел между эффективными решениями, рациональным, ответственным поведением и глупостью, халатностью, низкой продуктивностью, коррупцией. И двигать этот фронт в сторону уменьшения площади воздействия нерационального поведения, и есть задачей, которые решают политики и экономисты (одни — в масштабах всего общества, другие — в рамках отрасли, отдельного предприятия)", – поясняет Александр Гаврутенко.

Сегодня же, акцентирует он, единственным рациональным поведением на всех уровнях является стремление каждого внести свой посильный вклад в приближение нашей победы в войне с агрессором.

"И если и есть смысл подводить итоги прошедших периодов, то только на предмет того, достаточно ли было сделано для этого каждым из нас из того, что было в наших силах", – резюмирует эксперт.

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