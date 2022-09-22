Большой обмен пленными между Киевом и Москвой: почему он стал возможным и состоялся именно сейчас

Состоялся мощный обмен пленными между Киевом и Москвой. Украина освободила 215 пленных, среди которых герои с Азовстали. По словам президента Зеленского, стране-агрессора отдали 55 россиян, а также экс-главу ОПЗЖ, путинского кума Виктора Медведчука. Обмену содействовал турецкий лидер Реджеп Эрдоган. О чем говорит данный обмен? Почему состоялся именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

Путин попытается использовать факт обмена, чтобы убедить Запад в том, что он стремится к переговорам

Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, аналитик Петр Бурковский рассуждает так:

"Начнем с того, что обмен в таком формате – это успех Украины и свидетельство неуверенности россии в способности выиграть войну. Возвращение части пленных бойцов, защищавших Азовсталь, – это, прежде всего стремление кремля показать себя с лучшей стороны. Показать, что у него есть то "лицо", которое стремятся спасти на Западе, несмотря на многочисленные военные преступления и доказательства геноцида. Будь кремль уверен в своих достижениях на войне, обмена не состоялось бы".

Однако путин, предупреждает эксперт, попытается использовать факт обмена, чтобы убедить Запад в том, что он стремится к переговорам. Что, с одной стороны, он идет на аннексию новых украинских территорий, на частичную мобилизацию, а с другой – готов идти на определенные уступки и на сворачивание войны.

"Поэтому сейчас задача нашей дипломатии сложная: нам нужно сохранить гуманитарный трек для освобождения пленных, но усиливать трек изоляции россии. То есть, усиление санкций (против Росатома, против российской торговли, против таких стран как Венгрия и Иран) и увеличение получения Украиной оружия от стран НАТО", – поясняет Петр Бурковский.

Он уверен – если бы не было санкций и побед ВСУ на поле боя (Херсонщина, Харьковщина), никаких обменов не было бы тоже.

"И это мнение должно присутствовать во всех контактах и переговорах с западными странами, – акцентирует аналитик. – В конце концов, есть и третий трек, о котором начал говорить президент Франции Макрон: это переговоры с КНР и Индией. Им аргументированно нужно объяснять: проигрывающая войну россия будет более предсказуемым и надежным партнером, чем имперская россия. И помощь Украине – это инвестирование в стабильное будущее их отношений, в том числе с россией".

Подобный обмен говорит о том, что россия готова идти на попятную

По мнению политолога, эксперта по вопросам российской агрессии против Украины Виктора Каспрука, подобный обмен говорит о том, что россия готова идти на попятную. Но так, чтобы это не было сильно заметно, чтобы путин "не потерял лицо", чего он, похоже, боится больше всего.

Эксперт также отмечает, что пять наиболее известных командиров с "Азовстали" (Герой Украины Денис Прокопенко (Редис) – командир Азова, Сергей Волынский (Волина) из 36-й бригады морской пехоты, Святослав Паламарь (Азов), Олег Хоменко (Азов), Денис Шлега из Нацгвардии Украины, Герой Украины Евгений Бова) до конца войны остаются в Турции. Таково было условие россиян.

"Президент Зеленский уже поблагодарил турецкого лидера Эрдогана за содействие в обмене. Гипотетически не исключено, что при последующих обменах каких-то украинских известных военных, которых ранее не выдавала рф, станут передавать Турции с условием, что они останутся там до окончания военных действий, – отмечает Виктор Каспрук. – Подчеркиваю, ранее путин на это не соглашался. Особенно менять "азовцев". А теперь пошел на попятную. Похоже, лед тронулся. Насколько Москва готова уступать далее – другой вопрос. Но то, что страна-агрессор начала смягчать свою позицию – факт".

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