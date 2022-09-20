Продовольственная безопасность в мире: почему для Украины важна эта тема – чего добивается Россия

В вечернем обращении 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, что примет участие в саммите по вопросам продовольственной безопасности. Это, подчеркнул он, "принципиально важный элемент глобальной безопасности, и Украине есть что сказать". Что можно сказать о ситуации с продовольственной безопасностью на данный момент? Почему рф в последнее время "качает тему" возможного закрытия морских "зерновых коридоров" из Украины? Как этому помешать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Продовольственная безопасность. Фото: из открытых источников

Во время участия президента Украины в саммите по продуктовой безопасности важно донести нашу позицию, получить дополнительную поддержку

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова отмечает, что тема продовольственной безопасности крайне важна. От этого зависит не только наша стабильность, наполнение бюджета, но и – сможем ли мы освободить элеваторы под новый урожай.

"Плюс – рф не просто пытается нас вытеснить с мирового продовольственного рынка (а вернуть свои позиции там будет крайне сложно), но и украсть наш урожай, разбавить собственным зерном и выдать за свое. Поэтому тут важно отстаивать украинские интересы. Подчеркивать, что именно страна-агрессор, страна-вор виновна в росте цен, в череде кризисов, включая продовольственный в ряде стран", – поясняет эксперт.

По ее мнению, во время участия президента Украины в саммите по продуктовой безопасности (скорее всего, он сделает это по видеосвязи) важно донести нашу позицию, получить дополнительную поддержку, расширить санкции против рф — и список товаров, которые мы можем экспортировать морским путем.

"На данный момент всё сводится к зерну и небольшим группам сопутствующих товаров. А нам надо ее расширять, оживляя наши порты", – уверена Александра Решмедилова.

Аналитик подчеркивает – в том, что рф "качает тему" вероятного закрытия даже "зерновых коридоров" нет ничего удивительно.

"Она шантажирует всех и вся самыми разными способами. И ядерный шантаж с помощью той же Запорожской АЭС, и энергетический (в том числе целенаправленными ударами по нашим объектам критической инфраструктуры, а также сокращением подачи газа в ЕС), и продовольственный. И нам важно показывать – кто причина происходящего. Акцентируя, что ситуация исправится лишь тогда, когда россия будет наказана, а Украина получит возможность насытить мировые рынки, в том числе, продовольствием", – констатирует аналитик.

Зерно стало очередным предметом торгов со стороны империи зла и ненависти

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых рассуждает так:

"Основными направлениями россии в борьбе с Украиной, кроме боевых действий, в последнее время стало также целенаправленное разрушение ракетными ударами инфраструктуры городов, попытки создания фейковыми новостями негативного отношения к нашей стране в мире, создание максимальных проблем нашей экономике. После успешных контрнаступлений ВСУ на Харьковском и Херсонском направлениях, у россии наметились существенные проблемы в информационном сопровождении войны в Украине. путину и фсб срочно нужны новые "победы" и хоть какие-то позитивные новости".

Призыв путина сесть за стол переговоров никто не услышал, напоминает эксперт. Хотя еще несколько месяцев назад он сам заявлял, что никаких переговоров не будет. Теперь же, после очевидного таланта главкома Залужного и ВСУ, президент россии сам просит мир о переговорах с Украиной. И чтобы подтолкнуть к ним – постоянно выискивает новые рычаги давления.

"Вот и зерно стало очередным предметом торгов со стороны империи зла и ненависти. Поэтому президент Украины готовится выступить на саммите по вопросам продовольственной безопасности, оказать реальную помощь бедным странам Африки, показать миру, что мы также являемся одним из важных элементов этой безопасности, – поясняет Олег Вострых. – А попытки россии создать нам проблемы с поставками зерна и ухудшить ситуацию в экономике будут продолжаться. Зима предстоит тяжелая и холодная. И нам надо просто быть готовыми к этому. Всё будет Украина – и мы победим в этой войне!".

В ноябре, по завершении 120 дней работы Стамбульского соглашения, всё сведется к тому, чтобы его не продлять

Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук напоминает, что первое заявление путина о возможном прекращении экспорта зерна прозвучало на Восточном экономическом форуме, который проходил с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Также этот вопрос обсуждался во время встречи путина с президентом Турции Эрдоганом на 22-м саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества в узбекском Самарканде на прошлой неделе.

"Это – плохие сигналы, указывающие, что по истечении 120 дней россия, действительно, потребует прекращения работы Стамбульского соглашения, заключенного в июле и позволившего с начала августа начать экспорт украинского зерна морскими путями", – предупреждает эксперт.

Он уверен, что на такой шантаж россияне идут осознанно, понимая существенную долю украинского продовольствия на мировом рынке. Особенно в Азии, Африке, ЕС.

"На долю Украины приходится около 12% мирового экспорта зерна пшеницы, 15% кукурузы, до 50% подсолнечного масла. То есть, фактически мы входим в топ-экспортеров по обеспечению продовольственной безопасности мира, – поясняет Денис Марчук. – Учитывая санкции, которые действуют сейчас против россии, их усиление, страна-террорист достает чуть ли не последний свой козырь – продовольственный шантаж. И пытается таким образом, ссылаясь на придуманные вещи типа того, что украинское зерно якобы не везут в наиболее нуждающиеся бедные страны (хоть это не так), ослабить санкции или отменить соглашение".

Плохо, что этому продовольственному терроризму частично подыгрывает Турция, для которой, похоже, важнее другие экономико-политические вопросы, связанные с рф, отмечает эксперт.

"Именно поэтому я не исключаю, что в ноябре, по завершении 120 дней работы Стамбульского соглашения, всё сведется к тому, чтобы его не продлять. Тем важнее сейчас работа наших дипломатов с мировыми партнерами. Чтобы предотвратить срыв договоренностей, оставить их в силе на постоянной основе, – считает Денис Марчук. – Если рф всё же пойдет на срыв "зерновой сделки", нам следует настаивать на получении тяжелого дальнобойного вооружения, которое можно использовать во время морских боев. Мы и весь мир не должны становиться заложником решений россии касательно того – пропускать корабли в украинские порты, выпускать их оттуда или нет. Заявления президента Украины в этом ракурсе абсолютно логичны. Он действует на опережение, ищет возможности, чтобы наше продовольствие продолжало поступать на мировые рынки. Ведь от этого зависит не только глобальная продуктовая безопасность, о и возможность Украины получать важные валютные поступления во время войны".

Читайте также на портале "Комментарии" - президент Турции Эрдоган заявил о новой договоренности Украины и России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!