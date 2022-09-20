Эрдоган заявил о новой договоренности Украины и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украине и России удалось достичь договоренности о масштабном обмене. Домой должны вернуться 200 военнопленных. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "PBS".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Getty images

Лидер Турции считает, что такой обмен военнопленными может стать большим шагом вперед на пути к миру и к началу переговоров о прекращении огня.

"По договоренности сторон будет обменяно 200 заложников", — заявил Эрдоган.

Президент Турции также в очередной раз напомнил, что официальная позиция Анкары не изменилась. Турция настаивает на том, чтобы по окончании войны и установлении мира все украинские земли, которые сегодня контролирует Россия, должны быть возвращены под контроль Украины.

По словам Эрдогана, силовое вторжение России на территорию другого суверенного государства не может быть ничем оправдано.

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