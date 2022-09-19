ВСУ готовятся к новой деоккупации: о чем говорит заявление Зеленского – когда ждать приятных новостей

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 18 сентября подчеркнул, что после кажущееся затишье после ряда побед ВСУ – это лишь подготовка к дальнейшему освобождению наших территорий. Как оцениваете данное заявление? Каковы перспективы деоккупации? Есть ли надежда на внутренние волнения как на временно оккупированных территориях Украины, так и в РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Нам нужна победа, а без наступления победы не произойдет

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков не сомневается, что украинское наступление будет продолжено. Ведь в деоккупации, поясняет он, – смысл нашего сопротивления недоимперии.

"Нам нужна победа, а без наступления победы не произойдет. Но надо понимать, что освобождение Херсонской и Запорожской областей будет сложнее, чем Харьковской – там менее удобный рельеф для наступления", – отмечает эксперт.

Он надеется, что никакие волнения на временно оккупированных территориях не начнутся, ведь они приведут к большим бессмысленным жертвам среди мирных граждан.

"Там сейчас вполне успешно действует наше подполье, вместе с ВСУ они решат задачу изгнания оккупантов, – уверен Александр Кочетков. – Что касается волнений на территории России, то они, конечно, были бы желательны, но, увы, маловероятны. Вся оппозиция там задавлена либо эмигрировала. Мы же не думаем, что Алла Пугачева станет лидером российского протестного движения? Под влиянием поражения в войне с Украиной, в Кремле возможна смена власти, а уже позже могут начать волнения, ведущие к хаосу и распаду недоимперии. В войне это если и поможет, то нескоро. Рассчитывать надо на себя и наших союзников".

Перспективы дальнейшей деоккупации кажутся более чем реалистичными

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун рассуждает так:

"Президент абсолютно четко демонстрирует украинцам и всему миру, что наша страна не собирается останавливаться на достигнутом, не намерена законсервировать ситуацию в том виде, что сейчас. Подчеркивается неотвратимость дальнейшей деоккупации украинских земель при помощи западного вооружения и финансовой помощи. То есть, меседж идет и украинцам, которые привыкли в последнее время к победам своей армии и хотят продолжения феерии ВСУ, так – и нашим зарубежным партнерам (не время расслабляться и снижать поддержку). Конечно, посылается меседж и России, которая, возможно, надеется, что мы успокоимся, а она продолжит оккупацию Донбасса и Крыма, подготовку псевдореферендумов на юге. Не успокоимся. Зеленский четко дает понять, что мы придем за каждым захватчиком и коллаборантом. Что ответ придется держать всем, кто причастен к оккупации, к военным преступлениям".

Такого рода обращения, по мнению эксперта, воодушевляют, мотивируют – и украинских воинов, и тех, кто работает в тылу, обеспечивая экономическое развитие нашей державы.

"Перспективы дальнейшей деоккупации мне кажутся более чем реалистичными. Мы видим, насколько филигранно используют ВСУ новые виды вооружения. Видим высочайший профессионализм главкома Залужного и других украинских военнослужащих. Помним, что с октября начнет действовать американский ленд-лиз. Где именно ожидать дальнейших продвижений ВСУ – сказать сложно, да и не нужно. Уверен, в генштабе есть соответствующие планы. В том числе по нестандартным шагам, которых от нас не ожидает противник", – поясняет Максим Джигун.

Что касается внутренних волнений, эксперт не исключает, что они будут происходить в РФ.

"Ее граждане стали получать меньше денег при росте цен. Их лишают благ цивилизации. Они стали нежеланными гостями во многих странах. Так что Путину и тем, кто поддерживает войну, есть чего бояться", – констатирует политолог.

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