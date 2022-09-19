Россияне пытаются отступать из-за контрнаступления ВСУ: в США назвали направление

С каждым днем украинская армия наращивает темпы контрнаступления в Херсонской области. И, если раньше российские войска пытались делать все возможное, чтобы остановить его, то теперь россияне просто на некоторых позиция пытаются замедлить наступление украинцев, чтобы использовать это для своего отступления. Российские войска стараются перейти на более защищенные позиции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института исследования войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сводке отмечается, что Непрерывные украинские атаки на российские наземные линии связи (GLOC) через Днепр на западе Херсонской области, похоже, оказывают все большее влияние на российские поставки на правом берегу. Последние сообщения свидетельствуют о нехватке продовольствия и воды в оккупированном Россией Херсоне и, по крайней мере, временном ослаблении огня российской артиллерии. Кроме того, на некоторых участках российской линии фронта потерпели поражение некачественные подразделения, что позволило украинским войскам продвинуться вперед.

В ближайшие недели украинские силы, вероятно, вернут себе большую часть, если не всю западную часть Херсонской области, если продолжат прерывать российские GLOC и продвигаться вперед. Россияне пытаются отступить на более защищенные позиции в рамках контролируемого отхода, чтобы избежать хаотичного отступления, характерного для краха российской обороны на Харьковщине.



Как пишет ISW, украинские успехи могут быть медленными, если российские войска будут слаженными, но могут и значительно ускориться.



Украинские войска продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, несмотря на усилия России по их сдерживанию.



Донецкая область пока является единственным регионом, где российские войска все еще пытаются проводить наступательные операции. Как пишет ISW, есть нерегулярные сообщения об ограниченных украинских контратаках, но нет доказательств того, что Украина готовит крупномасштабную контрнаступательную операцию в этом районе.



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