Восемь прилетов от оккупантов по Запорожью: что известно

Россияне ударили ракетами по объектам инфраструктуры города Запорожья – известно о 8 прилетах. Как передает портал "Комментарии", об этом в Телеграмм сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Ракета. ФОТО: из открытых источников

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Сейчас известно о восьми прилетах. Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших выясняется" – написал глава ОВА.

Стоит отметить, что после того, как украинские войска сразу на нескольких направлениях перешли к контрнаступлению, россияне активнее стали использовать ракеты для обстрела не только военных целей, но и гражданской инфраструктуры, что сами не скрывают.

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