Как США могут помочь уладить конфликт между Баку и Ереваном – почему Армения уже пожалела о дружбе с РФ

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в столицу Армении – Ереван. Визит проходит на фоне очередного обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном и неспособности России выполнить взятые на себя обязательства по его урегулированию и защите Армении (хоть Кремль пытается сохранить хорошую мину при плохой игре). О чем говорит происходящее сейчас на Южном Кавказе? Кто и как может использовать ситуацию с выгодой для себя? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Нэнси Пелоси. Фото: из открытых источников

Армянский народ пожалел, что сделал ставку на Россию

Политолог Андрей Окара считает, что сейчас в одной точке на Южном Кавказе сошлись три процесса.

Первый, по его мнению, зафиксированный на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане вывод, что Россия перестает быть и считаться в мире гарантом территориальной целостности, безопасности на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе и Центральной Азии. И Нэнси Пелоси, отмечает эксперт, летит в Армению, чтобы обозначить роль США в безопасности данного региона.

Второй процесс – ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс.

"Разные этнические диаспоры, лоббистские сообщества в США по-разному относятся к разным партиям. Армянская диаспора распределена между республиканцами и демократами. И то, что Ненси Пелоси прибыла в Ереван сказать, что войны не будет – яркий шаг перед выборами. В пользу демократов", – поясняет Андрей Окара.

Третий процесс (частично перекликающийся с первым) – непосредственно сам армяно-азербайджанский конфликт.

"Армения продемонстрировала всему миру (а армянские диаспоры есть практически везде), что РФ "кидает" те страны, которые связывают с ней планы на свою безопасность. И ОДКБ фактически прекратила свое существование после того, как Армения официально попросила о помощи, но ее не получила, – считает политолог. – А то, что РФ не может повлиять на конфликт между Киргизией и Таджикистаном очередная тому демонстрация. Уверен, что армянский народ пожалел, что сделал ставку на Россию. Судя по визиту Пелоси, именно США будут теперь претендовать на роль гаранта безопасности Армении и региона. Возможно, наряду с другими союзниками. И, кстати, Украина в этом процессе тоже может играть существенную роль".

Только США способны стать действенным посредником и гарантом между Арменией и Азербайджаном

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев уверен, что ситуации между Арменией и Азербайджаном дошла до такой стадии, когда они не просто ненавидят друг друга, но еще и не доверяют никому из посредников и союзников. Разве что Азербайджан доверяет Турции.

"Даже такие элементарные вещи, как те же транспортные коридоры, армяне с азербайджанцами согласовать не могут. Не говоря уже о решении проблемы с Нагорным Карабахом, подписании действенного мирного договора. Потому что не доверяют друг другу и прежним гарантам. Поэтому появление там США – единственный шанс избавить два народа от вечной войны. И перейти в фазу примирения. Никаким другим гарантам ни в Баку, ни в Ереване верить не будут", – подчеркивает Айдер Муждабаев.

По его мнению, уже всем понятно, включая армян, что Россия является никаким гарантом.

"То же самое касается абсолютно импотентной в международном плане Франции. Только США способны стать действенным посредником и гарантом, – говорит Айдер Муждабаев. – Я давно ждал подобного визита со стороны Штатов. В этом регионе такая ситуация постоянного конфликта выгодна только России. Она хочет держать свои войска, наращивать их – и в Армении, и в Азербайджане. Все армяно-азербайджанские конфликты, смерти – на совести России (сперва как империи, потом как части СССР, потом в качестве так называемой РФ). Америке придется вмешаться. Иначе это будет бесконечное кровавое месиво без перспективы разрешения. Разумеется, Азербайджан должен восстановить свою территориальную целостность, а Армения получить от США гарантии безопасности".

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