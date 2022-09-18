Румынский экс-министр призвал разделить Украину: что за этим стоит – как реагировать Киеву

Бывший министр иностранных дел и экс-министр образования Румынии Андрей Марга заявил, что Украина находится в "неестественных границах" и должна уступить территорию России, Венгрии, Польше и Румынии. Посольство Украины в Румынии уже раскритиковало данное заявление. О чем говорят выпады политиков типа Маргы? Можно ли за них как-то привлечь к ответственности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Румынский экс-министр Андрей Марга призвал разделить Украину. Фото: Getty Images

К заявлению Марги следует относиться спокойно, без лишних эмоций, чтобы не давать возможности раскачивать эту опасную тему

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:

"Безусловно, на это следует реагировать, согласно действующему законодательству Украины. Если нет соответствующих норм, их следует прописать и применять. С точки зрения, что политики и экс-политики, делающие подобные заявления, станут нежелательными персонами в нашей стране, запрет въезда и так далее. Какие-то символические вещи следует делать. Особенно, если это касается бывших, а не действующих чиновников".

К тому же, продолжает эксперт, на уровне каких-то консультаций следует обговорить с действующим руководством Румынии – не является ли заявление Марги отражением официальной позиции данного государства. А между нашими странами периодически возникали приграничные вопросы.

"Сделал ли Марга такое заявление за деньги Москвы или это великодержавническая позиция части румынских политиков, мечтающих восстановить Великую Румынию, включая часть нынешних украинских территорий – сложно сказать. Но к этому следует относиться спокойно, без лишних эмоций. Чтобы не давать возможности раскачивать эту опасную тему, – поясняет Виталий Бала. – Но определенные вопросы следует с нынешней румынской властью прояснять. Чтобы в будущем уменьшить вероятность подобных информационных атак на Украину, а то попытаться сделать так, чтобы их вовсе не было".

Не исключено, что Магра в какой-то мере берет пример с венгерского премьера Орбана

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов напоминает, что Марга – экс-политик. А скандальное заявление он сделал во время презентации своей книги.

"То есть, бывший политик решил привлечь к себе внимание. 76 лет, мемуары, нужно подводить какие-то итоги. И Марга попытался напомнить о каких-то, как ему кажется, результатах, ценой выпада в сторону Украины, – поясняет эксперт. – Надо понимать, что за такого рода заявлениями стоят тени, а то и призраки прошлого. После Первой мировой войны Румыния получила серьезный прирост территорий. Она хотела идти дальше. Во время Второй мировой стремление "идти дальше" привело к катастрофе, потому что румыны "пошли дальше" фактически союзниками Гитлера. В 1944-м это привело к поражению. Но румыны трансформировали катастрофу в победу, потому что, начиная в союзниках Гитлера, войну завершили в итоге среди победителей".

В Румынии, подчеркивает Валерий Дымов, существуют экспансионистские настроения. И, к сожалению, имеется почва для такого рода заявлений, как сделал Магра.

"Но, если мы говорим о призраках прошлого (а они довлеют над теми же Венгрией и Россией), надо понимать, что подобного рода взгляды приводят в итоге к тем результатам, которые получили агрессоры после Первой и Второй мировых войн, – предупреждает эксперт. – Не исключаю, что Магра в какой-то мере берет пример с венгерского премьера Орбана. Европа не может справиться с этим абсолютно проросийским троянским конем в ЕС. А Орбан конвертирует некую историческую национальную ущемленность венгров (в результате двух мировых войн они считают, что теряли территории). Магра видит, что Орбану всё не просто сходит с рук (включая недавние заявления, что война в Украине была бы локальной, но вмешался Запад и сделал ее глобальной; что санкции, которые ввел Евросоюз против российского агрессора, это "стрельба себе в ногу"), но и что такая фактически антиевропейская, антидемократическая политика приводит к позитивным результатам на внутренней арене. В этом ракурсе можно вспомнить и слова российских имперцев – ныне покойного Жириновского, пока еще живого Путина в стиле – нет такой страны как Украины, она собрана из частей других стран и так далее".

По мнению Валерия Дымова, главной проблемой является шовинистическая имперская политика России и Путина.

"Не случайно те политики, которые хотели бы проводить новые границы в Европе, нарушать международное право и территориальную целостность и суверенитет государств и народов, являются антиевропейскими и откровенно пророссийскими. И не случайно эти политики антиукраинские, – акцентирует эксперт. – Путин, его агрессия против Украины и несостоятельность европейских лидеров и структур противостоять ей, попытки потакать Кремлю, "договариваться" с ним – совершенно закономерно стали причиной того, что реваншизм и стал идеей, а агрессия и экспансия – инструментами ее реализации. Поэтому борьба Украины против российской агрессии – это борьба за европейские ценности. Поддержка Украины – это поддержка европейского единства".

Валерий Дымов подчеркивает, что тени прошлого ведут только к краху, упадку, мешая идти в будущее.

"На такой вызов нужно давать адекватный ответ, – уверен эксперт. – Потому что если будет позволено силой устанавливать новые границы, разразится война всех против всех – с фатальным итогом для всего мира".

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