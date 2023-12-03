Итоги недели: что самое важное и как отобразится на будущем Украины

Неделя, на которой мы попрощались с осенью и вошли в очередную военную зиму, прошла в продолжающихся атаках "слуг народа" на главкома ВСУ Валерия Залужного, штормах на военном и дипломатическом фронтах, похоже, закрытия темы выборов во время войны, а также активизации темы усовершенствования мобилизации. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" наиболее важные, с их точки зрения, события недели (с 27 ноября по 3 декабря).

Итоги недели. Фото: из открытых источников

Проблемы с демократией и коррупцией препятствуют нашему вступлению в НАТО

Политический аналитик Павел Нусс поделился таким мнением:

а также скандального запрета на выезд экс-президента, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко в Вашингтон для участия в форуме Демократического Союза, считаю важной тему относительно рекомендаций Украине со стороны НАТО. А именно, что проблемы с демократией и коррупцией препятствуют нашему вступлению в Альянс". "Если обходить темы хейта главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

По мнению эксперта, такой вывод можно сделать из рекомендаций Альянса, официально зафиксированных на заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Павел Нусс акцентирует, что на официальном языке в Альянсе Украине рекомендуют:

– реформировать госуправление с учетом демократических ценностей, прав человека, меньшинств, свободы СМИ и верховенства права;

– усилить борьбу с коррупцией на всех уровнях, в том числе с предоставлением полномочий независимым антикоррупционным органам;

– трансформировать систему командования и управления в соответствии со стандартами НАТО (улучшить системы оборонного планирования и управления, в том числе воплощая в практике борьбу с коррупцией и внедряя стандарты Альянса, а также реформу ОПК Украины и процедуры закупок в секторе безопасности и обороны).

"Из трех рекомендаций две говорят об усилении борьбы с коррупцией и одна о демократических ценностях и свободе СМИ, – констатирует аналитик. – Украинские власти пытаются одновременно вступить в НАТО и не трогать построенный авторитарный и коррупционный режим. И уже первое заседание Совета Украина-НАТО показывает, что это невозможно".

Украина не останется без поддержки европейских союзников

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает крайне важным, что страны ЕС согласовали предложение Еврокомиссии выделить Украине 50 млрд евро на протяжении 4 следующих лет.

Но в основном сигналы позитивные ". "Это демонстрирует, что Украина не останется без поддержки европейских союзников, что должно ускорить нашу модернизацию, послевоенное восстановление, вступление в ЕС, – поясняет эксперт. – Ждем собственно саммита ЕС 14-15 декабря. Вполне вероятно, что там может быть принято решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Хоть есть и проблемы. Та же Венгрия выступает против начало таких переговоров

Знаковым событием для столицы Николай Спиридонов называет открытие Подольско-Воскресенского моста, который чуть ли не 30 лет строился.

"В конце осени на Украину обрушилась непогода. В Киеве снегоуборочная техника неплохо справилась, – отмечает эксперт. – А вот в Одесской области были столь мощные снегопады и ветра, что не обошлось без жертв ".

Судя по всему, продолжает эксперт, ждем новых решений по мобилизации. Тема серьезно обсуждается.

"Вопрос сложный. И технически, и этически. Понятно, что к службе нужно привлекать больше молодежи до 25, до 30 лет. История Первой и Второй мировой войн показывают, что их выигрывали именно молодые. С другой стороны, молодежь – это наше будущее. И ее стараются максимально уберечь, – поясняет Николай Спиридонов. – Власти придется искать выход, который позволит усилить мобилизацию, но при этом как-то сохранить потенциал страны".

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