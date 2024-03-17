Итоги недели: что оказалось ключевым и какие будут последствия

Неделя перевыборов российского диктатора Путина стала еще и неделей продолжения раскачки темы переговоров, а также – мощного рейда российских добровольцев на территорию РФ. Европа на фоне погружения США во внутриполитическую повестку наращивает усилия по поддержке Украины. И лидерскую позицию здесь занимает Франция. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" наиболее интересные и важные, с их точки зрения, события уходящей недели (с 11 по 17 марта).

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

Уничтожение российских НПЗ ударами украинских беспилотников приятно порадовало

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян одним из ярких событий недели считает комплексную военную операцию по уничтожению российских НПЗ ударами украинских беспилотников, а также заход российских сил сопротивления (при украинской поддержке) на территорию РФ.

Но именно такие операции, какие проводились в течение этой недели на территории страны-агрессора, удары в тылы, в неожиданные места РФ, имеют серьезный резонанс в мире и внутри России", – уверен эксперт. "Это даже важнее, чем международные встречи, хоть те же переговоры в Берлине руководителей Германии, Франции, Польши могут иметь для нас очень позитивные последствия

Причем, акцентирует он, это еще продолжается, а добавляет пикантности то, что всё происходит в процессе очередных перевыборов Путина.

"Путину и российским элитам приходится реагировать, ломая некоторые свои планы, – отмечает Олег Саакян. – В международном разрезе это демонстрирует, что Украина способна навязывать свою волю России, что мы не стоим в глухой обороне, а наносим неожиданные контрудары. А Западный мир абсолютно спокойно воспринимает такие наши действия на территории РФ. Отметая возможность переговоров на условиях Кремля ".

Есть большие проблемы среди провластной группы в ВР

Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк считает очень важным очередное решение Евросоюза касательно дальнейших шагов по евроинтеграции Украины.

"Состоялось открытие переговорной рамки. Но окончательную конфигурацию мы, скорее всего, увидим уже в июне, после выборов в Европарламент. У нас еще много работы по 35 главам, которые будут постепенно открываться. Но сделан важный шаг на пути нашего вступления в ЕС", – подчеркивает эксперт.

Что касается внутренних событий, здесь, по его мнению, стоит отметить очередное провальное заседание парламента.

Такая ситуация еще раз подчеркивает большую проблему, прежде всего, среди провластной группы в ВР, прежде всего, касательно отношений с Офисом президента". "Это уже стало плохой традицией, – считает Ярослав Железняк. – Нардепы собрались впервые за три недели, но поработали всего 20 минут, после чего из-за недостатка голосов заседание парламента было закрыто

Среди важных событий недели – подготовка к переговорам по реструктуризации госдолга

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук поделился таким комментарием:

ри этом накануне этого заседания все коммерческие банки считали, что ставка останется на уровне 15%. Но меня лично озадачило, что НБУ, прогнозирующий в 2024 году снижение инфляции до 8,6%, оставляет процентную ставку на столь высоком уровне. Это удушение кредитного рынка, мало чем обоснованная осторожность. Возможно, из опасений, что мы не получим достаточно помощи из-за границы, от тех же США ". "Ньюсмейкером недели в финансовом смысле стал Нацбанк, который принял решение снизить процентную ставку на 0,5 пункта – до 14,5% . П

При этом, отмечает эксперт, политика обменного курса остается неизменной. А золотовалютные резервы сокращаются. Они, по словам Ярослава Романчука, составляют уже 37 млрд долларов, хоть НБУ накануне 2024-го говорил, что у нас их будет 44 млрд, а сейчас скорректировал цифры до 40. Мы видим не независимую монетарную политику, а подстраивание под те или иные внешние обстоятельства, считает собеседник портала "Комментарии".

Среди важных событий эксперт отметил подготовку переговорам по реструктуризации госдолга.

"Собирается группа кредиторов, владельцев украинских евробондов. Реструктуризации не избежать, потому как состояние нашего долга — критическое. За время войны госдолг вырос в два раза, – подчеркивает Ярослав Романчук. – И в такой период мы не должны отдавать 10% ВВП, а то и больше, на обслуживание долга. А то, получается, что набираем кредиты, чтобы закрывать долги. Необходимы сложные решение в сфере официальной политики, в том числе в ракурсе управления расходами. Но пока таких решений мы, к сожалению, не видим".

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