У Буданова объяснили, как удары по НПЗ лишают РФ возможности продолжать войну

Систематические взрывы на российских нефтебазах серьезно влияют на обеспечение горюче-смазочными материалами оккупационных войск, находящихся на территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Атака на НПЗ. Фото: из открытых источников

Представитель украинской разведки отметил, речь идет как о хранилищах, так и о производственных мощностях объектов, которые работают на обеспечение российской армии.

"Каждый такой инцидент, который выводил из строя некоторые предприятия за последние недели или месяцы, сбивает темп снабжения горюче-смазочными материалами в частности оккупационной группировки в Украине. И дает дополнительное время и возможности для наших Сил обороны, помогает спасти жизни гражданских украинцев. Танки без топлива не едут. И последние события ярко свидетельствуют, что процесс происходит и продолжение будет", — отметил Андрей Юсов.

Стоит отметить, сегодня на территории РФ снова были слышны взрывы от ударов беспилотников, которые атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области РФ, после ударов на предприятиях произошли пожары.

Сообщается, что атака произошла в 6 утра по местному времени. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар. В настоящий момент площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

В это же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевское НПЗ. Там также начался пожар, который спустя полчаса был потушен.

Тем временем власти называют это "попыткой атаки" и отчитываются, что "пресекли попытку" атаки НПЗ в Новокуйбышевске.

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