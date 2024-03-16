У Буданова объяснили, как удары по НПЗ лишают РФ возможности продолжать войну

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Кравцев Сергей
Систематические взрывы на российских нефтебазах серьезно влияют на обеспечение горюче-смазочными материалами оккупационных войск, находящихся на территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Атака на НПЗ. Фото: из открытых источников
Представитель украинской разведки отметил, речь идет как о хранилищах, так и о производственных мощностях объектов, которые работают на обеспечение российской армии.
Стоит отметить, сегодня на территории РФ снова были слышны взрывы от ударов беспилотников, которые атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области РФ, после ударов на предприятиях произошли пожары.
Сообщается, что атака произошла в 6 утра по местному времени. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар. В настоящий момент площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.
В это же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевское НПЗ. Там также начался пожар, который спустя полчаса был потушен.
Тем временем власти называют это "попыткой атаки" и отчитываются, что "пресекли попытку" атаки НПЗ в Новокуйбышевске.
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