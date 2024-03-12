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С переработкой нефти в РФ могут возникнуть большие сложности: куда был «прилет» дрона

По информации СМИ, НПЗ "Лукойла" в России остановил крупнейшую установку после атаки дронов

сегодня, 15:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" в Нижегородской области РФ остановлена крупнейшая первичная установка по переработке нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на источник на предприятии.

С переработкой нефти в РФ могут возникнуть большие сложности: куда был «прилет» дрона

Атака дронов в России. Фото из открытых источников

По информации издания, установку остановили после пожара из-за атаки беспилотника.

По информации источников Reuters, на НПЗ в результате атаки БПЛА повреждена установка АВТ-6, которая обеспечивает больше 50% производства НПЗ. Известно, что завод перерабатывает около 15,8 млн тонн российской нефти в год, или 5,8% от общего объема переработки.

Сообщалось, что был уничтожен самый главный элемент завода – одна из установок переработки нефти, которая является ключевой во всех технологических процессах, и завод прекратил работу.                                                                                                                                                                 

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Ранее "Комментарии" писали – глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал цель № 1 для атак украинских беспилотников в РФ.




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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6562373
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