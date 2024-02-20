Совсем скоро у Украины будет в разы больше беспилотников: в Нидерландах сделали важное заявление

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна уже передает беспилотники Украине для противостояния в борьбе с российской агрессией. Как передает портал "Комментарии", об этом Оллонгрен рассказала интервью Delfi.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Фото: из открытых источников

"Я не могу назвать точное количество, но мы уже передаем беспилотники Украине. Конечно, я думаю, что эта коалиция беспилотников очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это значит, что мы сможем увеличить количество беспилотников, а также конкретизировать в соответствии с потребностями Украины", – отметила министр.

Также Оллонгрен интригующе заявила, что Нидерланды очень активно участвуют с системами Patriot, а также с истребителями F-16, которые тоже в процессе.

"Поэтому имеет смысл участвовать в такого рода коалиции. И я думаю, что, как и в случае с беспилотниками, нам нужно очень точно определить, что нужно Украине", – подчеркнула министр.

Оллонгрен выразила уверенность, что в этом году Нидерланды смогут начать передачу самолетов F-16.

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