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Совсем скоро у Украины будет в разы больше беспилотников: в Нидерландах сделали важное заявление

Нидерланды уже передают беспилотники Украине

сегодня, 09:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна уже передает беспилотники Украине для противостояния в борьбе с российской агрессией. Как передает портал "Комментарии", об этом Оллонгрен рассказала интервью Delfi.

Совсем скоро у Украины будет в разы больше беспилотников: в Нидерландах сделали важное заявление

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Фото: из открытых источников

"Я не могу назвать точное количество, но мы уже передаем беспилотники Украине. Конечно, я думаю, что эта коалиция беспилотников очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это значит, что мы сможем увеличить количество беспилотников, а также конкретизировать в соответствии с потребностями Украины", – отметила министр.

Также Оллонгрен интригующе заявила, что Нидерланды очень активно участвуют с системами Patriot, а также с истребителями F-16, которые тоже в процессе. 

"Поэтому имеет смысл участвовать в такого рода коалиции. И я думаю, что, как и в случае с беспилотниками, нам нужно очень точно определить, что нужно Украине", – подчеркнула министр.

Оллонгрен выразила уверенность, что в этом году Нидерланды смогут начать передачу самолетов F-16.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики Института изучения войны (ISW) уверены, что именно задержка западной поддержки Украине помогла России начать наступление на трех направлениях (в Донецкой области – Авдеевка и вокруг нее; вдоль границы Харьковской и Луганской областей – в направлении Купянска и Лимана; вблизи Роботино на западе Запорожской области. Тем временем Германия призвала Европу и НАТО готовиться к "худшему сценарию", считая, что РФ может напасть на них через 5-8 лет. Готов ли демократический мир к радикальным переменам во имя собственного выживания (что, похоже, тесно связано с выживанием Украины)? Какие сигналы говорят об этом – или об обратном? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.delfi.lt/ru/news/politics/ministr-oborony-niderlandov-v-eksklyuzivnom-intervyu-delfi-baltiyskomu-regionu-nuzhen-voennyy-koridor-95915975
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