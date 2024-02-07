В Украине создадут Силы беспилотных систем: о чем говорит решение и повлияет ли оно на ход войны

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в структуре ВСУ будет создан новый вид войск – Силы беспилотных систем. Как оцениваете данное решение? Какова роль беспилотников в современной войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

В Украине создадут Силы беспилотных систем. Фото: из открытых источников

Решение президента своевременное

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин приветствует решение президента о создании нового вида войск.

"За такими новыми высокотехническими, высокотехнологическими средства поражения врага как беспилотники – будущее мировых воен. То, что развитие военного искусства идет именно в этом направлении, требует от армий мира создания определенного, специфического рода войск – как те же Силы беспилотных систем", – поясняет полковник.

Он отмечает, что во многих наших соединениях и подразделениях есть спецподразделения, которые имеют на вооружении именно беспилотное оснащение. И именно они во многом разрабатывают и используют новую тактику, оттачивают оперативное искусство путем проведения операций с помощью дронов.

"Собственно все боевые операции, где используются различные виды и роды войск, сейчас учитывают применение беспилотных аппаратов (и воздушных, и наземных, и водных, и подводных). Так что решение – своевременное. Тем более, что Украина – в авангарде развития таких видов войны", – констатирует Влад Волошин.

Создание сил беспилотных систем – одно из исключительно положительных решений последнего времени

Народный депутат Верховной Рады Украины (IX созыва), экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера рассуждает так:

"Дроны изменили в корне тактику современной войны. Можно сказать – и во многом повлияли на ее стратегию. Выяснилось, что методы и тактика ведения боя не только Второй мировой, но и последующих масштабных конфликтов, перестали быть эффективными. Артиллерия, считавшаяся основным средством поражения, уступила свое лидерство беспилотным системам. Их точность и способность поражать не только технику, но и живую силу, показала важность этого вида оружия".

Поэтому, констатирует нардеп, создание отдельного вида войск – своевременная мера. Но тут, акцентирует он, необходима координация по многим направлениям:

– подготовка персонала;

– распределение подразделений по войскам и не только сухопутным, что позволит равномерно обеспечить фронт наличием этого вида оружия по различным подразделениям;

– упорядочить и ужесточить контроль, что позволит привести к плановости закупки дронов.

"Создание сил беспилотных систем — одно из исключительно положительных решений последнего времени, – уверен Сергей Магера. – Надеюсь, что с созданием соответствующих подразделений уйдет в прошлое порочная практика использования подготовленных бойцов-пилотов дронов в штурмах. Что исключит их потерю и усилит боеспособность ВСУ".

Мир не стоит на месте, технологии не стоят на месте

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль считает очень позитивной новость о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем.

"Мир не стоит на месте, технологии не стоят на месте. Мы увидели эффективность беспилотников как на суше, так и на море и воздухе. Украина сейчас становится флагманом не только выработки глобальной модели новой системы безопасности (формула мира президента Зеленского), но и всемирным хабом направления милитари. Тут вам и западные вооружение, и свои технологии, и совместное производство. А теперь еще и новый вид войск", – отмечает эксперт.

Она акцентирует, что россияне также делают ставку на дроны. С их помощью проводятся практически ежесуточные атаки. А сегодня был очередной комбинированный удары – ракеты и дроны. Тем важнее, подчеркивает Катерина Коваль, Украине как укреплять свои ПВО, так и увеличить производство, закупку и использование беспилотников.

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