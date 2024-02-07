Сколько ракет удалось сбить ВСУ: какую хитрость использовали россияне во время атаки

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор 6 и 7 февраля выпустила по Украине 64 ракеты и дроны. Силы противовоздушной обороны сбили 44 цели. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
Главком рассказал, что противник нанес несколько ударов по территории Украины, начиная с вечера. Всего россияне выпустили по Украине 64 средства воздушного нападения: 20 "Шахедов"; 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из десяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС; четыре крылатых ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3; три крылатых ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море; три баллистических ракеты "Искандер-М"; пять зенитных управляемых ракет С-300.
В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода" заявил, что россияне пытались использовать хитрую тактику. Вражеские ракеты маневрировали в западных областях и к польской границе, и в обратном направлении.
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