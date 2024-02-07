Сколько ракет удалось сбить ВСУ: какую хитрость использовали россияне во время атаки

Страна-агрессор 6 и 7 февраля выпустила по Украине 64 ракеты и дроны. Силы противовоздушной обороны сбили 44 цели. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Главком рассказал, что противник нанес несколько ударов по территории Украины, начиная с вечера. Всего россияне выпустили по Украине 64 средства воздушного нападения: 20 "Шахедов"; 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из десяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС; четыре крылатых ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3; три крылатых ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море; три баллистических ракеты "Искандер-М"; пять зенитных управляемых ракет С-300.

В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода" заявил, что россияне пытались использовать хитрую тактику. Вражеские ракеты маневрировали в западных областях и к польской границе, и в обратном направлении.

"Ракета программируется накануне удара. Она долетает до определенного места, куда ей назначено, делает поворот, который тоже заложен в программировании, влево-вправо, меняет курс. Таким образом, может десятки раз менять курс. Долетели фактически до Самборского района (Ред. – Львовской области), это не так далеко до границы с Польшей, дальше повернула на львовское направление, затем снова свернула в направлении Тернопольской области. Такие маневры проводились в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областях", — сказал спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — ракетный удар по Украине: где самые большие разрушения и есть ли раненые.



