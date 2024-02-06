В Украине будет создан новый вид войск. Президент подписал указ

В указе подчеркивается, что создание Силы беспилотных систем необходимо для наращивания возможностей Вооруженных Сил Украины.

В Украине делают ставку на дроны

Позже Владимир Зеленский рассказал, что создание нового рода войск должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время.

"Дроны — беспилотные системы — доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле — это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение оккупантов и их техники – это также дроны",

– рассказал президент.

Зеленский перечислил задачи, которые необходимо выполнить для создания новых сил беспилотных систем. Во-первых, нужно создать специальные штатные должности под работу с дронами. Во-вторых, необходимы специальные подразделения и их эффективная тренировка. В-третьих, необходимы систематизация опыта и постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в эту сферу.

Президент подчеркнул, что это общая задача как для армии, так и для Минобороны и правительства.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в 2024 году украинские защитники получат миллион дронов. Для этого нашей стране необходимо увеличить создание на 60%. Вместе с тем военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил мнение, что только FPV-дроны не смогут повлиять на общее течение боевых действий. Нужно комплексное применение разных видов вооружений, потому что самими дронами войну не выиграть.

Портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению генерала Николая Маломужа, дроны баллистического типа – это оружие, против которого бессильны даже новейшие системы ПВО России, поэтому именно на их производстве нужно сосредоточиться.



