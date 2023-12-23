Миллион дронов для ВСУ: изменится ли ситуация на фронте

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в 2024 году наши защитники получат миллион дронов. Для этого нашей стране нужно нарастить производство на 60%. Повлияет ли миллион дронов для ВСУ на ход войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
FPV-дроны. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко у себя в Телеграмм высказал мнение, что одни лишь FPV-дроны не смогут повлиять на общий ход боевых действий. Только комплексное применение разных видов вооружений. Самими дронами войну не выиграть, уверен эксперт.
При этом он не стал отрицать, что волонтеры бьют тревогу из-за недостаточного внимания к FPV-дронам, и, похоже, проблемы действительно есть.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Украина просто обязана производить миллион дронов в год.
Александр Мусиенко также уточнил, что FPV-дроны способны помочь украинским защитникам. Они обеспечат огневую поддержку.
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