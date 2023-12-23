Миллион дронов для ВСУ: изменится ли ситуация на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в 2024 году наши защитники получат миллион дронов. Для этого нашей стране нужно нарастить производство на 60%. Повлияет ли миллион дронов для ВСУ на ход войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

FPV-дроны. Фото: из открытых источников

Должна быть структура управления по дронам, не советская, а очень простая

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко у себя в Телеграмм высказал мнение, что одни лишь FPV-дроны не смогут повлиять на общий ход боевых действий. Только комплексное применение разных видов вооружений. Самими дронами войну не выиграть, уверен эксперт.

При этом он не стал отрицать, что волонтеры бьют тревогу из-за недостаточного внимания к FPV-дронам, и, похоже, проблемы действительно есть.

"Я положительно отношусь и к увеличению производства дронов и к специальным подразделениям. Должна быть структура управления по дронам, не советская, а очень простая", — заявил Коваленко.

FPV-дроны способны помочь украинским защитникам

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Украина просто обязана производить миллион дронов в год.

"Потребность очень велика. Их много типов – разведчики, наблюдательные, камикадзе, действующие на разную глубину, и те, которые могут сбрасывать гранаты. А нам нужны еще беспилотники на 1500 км, чтобы бить по объектам на всей оккупированной территории и в России", — уточнил эксперт.

Александр Мусиенко также уточнил, что FPV-дроны способны помочь украинским защитникам. Они обеспечат огневую поддержку.

"Их нужно очень много, и даже в таком случае в полной мере они не изменят ход войны", — высказался Мусиенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны назвали период, когда россияне усилят наступательные штурмы в Украине.



