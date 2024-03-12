Назревает ли в РФ гражданская война: что стоит за новым рейдом российских добровольцев

Утром 12 марта легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон пересекли украино-российскую границу и начали активные боевые действия на территории Российской Федерации. В Главном управлении разведки Минобороны Украины уверяют, что эти силы действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан РФ. О чем говорит этот рейд и к чему может привести? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Российский добровольческий корпус. Фото из открытых источников

Есть понимание, что рано или поздно режим Путина будет снесен

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан акцентирует, что мы являемся свидетелями того, как в целом трансформируется мировое сообщество, учитывая террористическую деятельность путинского террористического, геноцидного режима. Но попытки Кремля подмять под себя всех, не имеют успеха.

А сейчас ведется подготовка к собственным наступательным действиям. Это всё не остается без внимания российского общества, которое недавно всколыхнула смерть оппозиционера Алексея Навального Во время его похорон были задержания звучали многочисленные антипутинские, антивоенные лозунги. Это свидетельствует о том, что молодое поколение и люди среднего возраста не воспринимают войну, Путина. И связывают свое будущее с другим общественно-политическим строем РФ. Не исключено, что у Кремля вскоре возникнут серьезные проблемы", – считает генерал. "То, что оккупационные войска имеют временные тактические успехи на фронте, не играет стратегической роли. К тому же, как отметили недавно и главком, и президент Украины, нам удалось остановить врага, стабилизировать фронт

Он напоминает, что всё чаще поднимаются национальные окраины. Уже шумели Ингушетия, Башкорстан. Традиционно рисковым регионом остается Северный Кавказ.

"Ну, а то, что сейчас активизировались три подразделения (Российский Добровольческий Корпус, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон) свидетельствует, что это, похоже, скоординированная деятельность. И тех сил, которые подпольно действуют против путинского режима в РФ, и российской политической эмиграции. Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев некоторое время назад активно говорил на эту тему, связывая, в том числе, с добровольческими подразделениями те события, которые сейчас надвигаются на Россию", – отмечает Василий Богдан.

По его словам, есть все основания говорить, что в РФ назревает гражданская война. Значительная часть разных элит понимает угрозу лично для себя. Ищутся пути отстранения от власти Путина и его близкое преступное окружение.

"Есть понимание, что рано или поздно этот режим будет снесен. И придется отвечать за свои преступления в Гааге или других международных судах, – поясняет эксперт.

Он обращает внимание, что наша военная разведка уверяет, будто не имеет к нынешним событиям никакого отношения. Мол, это автономные действия соответствующих подразделений. Раз ГУР заявляет именно это — значит, он должен говорить именно это, считает ветеран внешней разведки.

"Основное задания подобных рейдов – поднять волну в самой РФ. А также попытаться оттянуть с фронта российский военный контингент в Курскую и Белгородскую области. Плюс — привлечение определенных категорий россиян к акциям сопротивления. Чтоб накануне перевыборов Путина показать российскому обществу, что есть силы, не согласные с этим. Что есть те, кто не хочет, чтоб страной и далее правил этот преступник. Что курс на феодально-крепостнический строй не воспринимается частью населения ни в самой РФ, ни на международной арене. Желаю успеха тем, кто взялся за эту акцию. Пусть нанесут максимальный урон техники, вооружению, живой силе путинских защитников. Засвидетельствовав, что есть силы, способные бороться с этим преступным режимом. И готовые строить совсем другую Россию, чем ту, которую строит Путин", – акцентирует генерал.

Понятно, продолжает он, что силы пошедших в рейд контингентов не столь мощны, чтоб смести режим. Так что эта акция имеет, прежде всего, символический характер.

"Но, если им удастся закрепиться, создать плацдарм для того, чтоб идти дальше, оттянуть на себя значительные силы российской армии, это будет выгодно и для Украины, и для мира в целом", – подчеркивает Василий Богдан.

Война, начатая Путиным против Украины, теперь всё больше переходит на территорию РФ

Военнослужащий, политический консультант Александр Антонюк отмечает, что 12 марта ознаменовалось последовательной активностью антипутинского движения сопротивления в России.

"Вооруженные формирования, такие как Российский Добровольческий Корпус (РДК), Легион "Свобода России" (ЛСР) и Сибирский батальон взяли на себя боевые действия в Курской и Белгородской областях. Эти героические подразделения, сформированные из россиян, выступающих против путинского террористического режима, проводят освободительные операции на своей территории. В частности, их действия разворачиваются в приграничных районах Теткино (Курская область) и Лозовой Рудки (Белгородская область). Главной целью сегодняшней акции прямого действия, объявленной добровольцами РДК, ЛСР и Сибирским батальоном, является демонстрация того, что не все россияне поддерживают Путина и готовы голосовать за него на фейковых "выборах" 17 марта. Их отважная инициатива направлена именно на освобождение собственной территории РФ от оккупации нелегитимного кремлевского путинского режима", – поясняет Александр Антонюк.

Он обращает внимание, что захватническая война, начатая Путиным против Украины, теперь всё больше переходит на территорию РФ. Только так, уверен эксперт, можно ограничить власть диктаторского режима.

"Единственной альтернативой Путину на так называемых "выборах" являются не фейковые "альтернативные кандидаты", а настоящая борьба против диктатуры, терроризма и идеологии российского шовинизма, унаследовавшей все аспекты идеологии фашизма. Поскольку кремлевский тоталитарный режим полностью превратился в террористический, проводя политику геноцида не только в отношении народа Украины, но и народов, порабощенных РФ, включая тех, кого мы считаем россиянами, настоящим патриотам России не остается иного выбора, кроме проведения освободительных операций силовым путем. Новый этап борьбы за свободу в России начался еще весной прошлого года, и освобождение продолжается, о чем свидетельствуют сегодняшние события", – констатирует Александр Антонюк.

Тактика тысячи порезов

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

"Формирования, которые состоят из российских добровольцев и дают бой путинскому террористическому режиму, вряд ли могут действовать без некой общей координации. Этих граждан РФ допустили на территорию Украины, они прошли многочисленные проверки (не причастны ли к ФСБ, военной разведке РФ и так далее). После чего они получили возможность проводить подготовку на территории нашей страны. Вряд ли бесконтрольно. Так что тут или наше военное командование знало об их планах и способствовало их выполнению. Или не совсем было в курсе, но дало карт-бланш, пообещав поддержку — чем сможем".

Понятно, продолжает эксперт, что мы бы хотели видеть в РФ гражданскую войну. Чтоб к этим формированиям примыкали местные жители областей, куда они вошли, чтоб они в итоге дошли до Москвы. Но, прогнозирует он, скорее всего, всё ограничится небольшими локациями с уничтожением российских военных и техники (сколько получится) — и последующим отходом.

"Да, это оттянет ресурсы агрессора. Да, против них бросят (уже бросили — и не без потерь) авиацию, артиллерию, Росгвардию, военные формирования. Но это – тактика тысячи порезов. Причем на российской стороне, – акцентирует Иван Ступак. – Что можно только приветствовать".

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