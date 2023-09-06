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Бойцы РДК заявили о новом рейде: почему он стал кошмаром для сотрудников ФСБ

в результате нового рейда РДК есть погибший и десяток раненых сотрудников ФСБ

сегодня, 17:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК) заявили о проведении огневого рейда в приграничной полосе РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал РДК.

Бойцы РДК заявили о новом рейде: почему он стал кошмаром для сотрудников ФСБ

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

Отмечается, что добровольцы РДК, совместно со смежными подразделениями, провели очередной прорывной огневой рейд в приграничной полосе.


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В корпусе заявили, что в ходе рейда как минимум один сотрудник ФСБ ликвидирован, около десяти получили серьезные ранения.

Стоит отметить, что в начале сентября добровольцы Российского добровольческого корпуса (РДК) снова громко напомнили о себе. В этот раз объявившись в Брянской области РФ. Перед этим российские власти уже традиционно заявляли, что была зафиксирована попытка перехода через государственную границу "украинской ДРГ". Именно так в России называют российских добровольцев, которые выступили против путинского режима.

Читайте также на портале "Комментарии" — бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) публично обратились к наемникам ЧВК "Вагнера" после якобы гибели их главаря Евгения Пригожина и командиров.

Также издание "Комментарии" сообщало – прогнозы на тему войны, похоже, стали новым "развлечением" отдельных диванных экспертов, журналистов, чиновников, политиков, отдельной явно проплаченной братии. Практически весь август западная пресса и отдельные персоны твердили о необходимости заморозить войну, о якобы неудачном украинском контрнаступлении. Представители официального Киева то и дело отбивали эти информационные атаки. Однако военные комментарии явно далеких от этой темы людей появляются с завидной регулярностью, причем, чуть ли не с первых дней широкомасштабного российского вторжения в Украину. О чем говорит данная тенденция? Что следует понимать украинцам и не только? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/russvolcorps/699
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