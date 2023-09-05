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Очередной рейд на территорию РФ: где теперь были замечены бойцы РДК

Бойцы РДК отчитались о новом успешном рейде в Брянскую область РФ

сегодня, 07:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Добровольцы Российского добровольческого корпуса (РДК) снова громко напомнили о себе. В этот раз объявившись в Брянской области РФ. перед этим российские власти уже традиционно заявляли, что была зафиксирована попытка перехода через государственную границу "украинской ДРГ". Именно так в России называют российских добровольцев, которые выступили против путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Telegram-канал РДК.

Очередной рейд на территорию РФ: где теперь были замечены бойцы РДК

Русский добровольческий корпус. Фото: Телеграмм РДК

Российские добровольцы отметили, что в ходе операции в Брянской области были ликвидированы двое сотрудников пограничной службы ФСБ. Кроме того, представители РДК высмеяли заявления российской стороны будто бы об успешном отбитии рейда.


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"Поздравляем ФСБ РФ с очередным "выдавливанием"! "Успешное отбитие атаки украинских ДРГ" не было бы таким успешным, если бы, как минимум, двое сотрудников ведомства не расстались с жизнью", — заметили добровольцы.

Так, рассказали они, именно бойцы их подразделения осуществили данную вылазку с боем.

"К слову, вы снова перепутали: ваших мальчиков/конторских мужиков разложили не "укроДРГ", а бойцы Русского Добровольческого Корпуса!" — подчеркнули в РДК.

Также они опубликовали фото с этого рейда в российскую Брянскую область, и выложили скрины с публикациями о ликвидации представителей ФСБ.

Ранее губернатор российской Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram заявил 4 сентября, будто сотрудниками Пограничного управления ФСБ по региону и подразделениями Минобороны РФ в приграничном Севском районе Брянской области "пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы".

Российский чиновник выложил снимки, демонстрирующие, по его словам, "брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы", что якобы были найдены на месте боестолкновения.

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Источник: https://t.me/russvolcorps/696
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