logo

BTC/USD

26095.43

ETH/USD

1654.75

LTC/USD

64.65

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

42.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Намечается марш на Москву: РДК сделал предложением "вагнеровцам"
commentss НОВОСТИ Все новости

Намечается марш на Москву: РДК сделал предложением "вагнеровцам"

В РДК предложили наемникам Пригожина переходить на сторону Украины, а затем готовить марш на Москву

сегодня, 10:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) публично обратились к наемникам ЧВК "Вагнера" после якобы гибели их главаря Евгения Пригожина и командиров. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на видеозаявление РДК.

Намечается марш на Москву: РДК сделал предложением "вагнеровцам"

Российский добровольческий корпус. Фото из открытых источников

Россияне, которые открыто выступили против путинского режима, взяв в руки оружие, в обращении заявили, что Пригожин и командиры ЧВК были убиты "по распоряжению представителей высшего эшелона власти РФ". 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В РДК отметили, у "вагнеровцев" есть выбор: "стать цепными псами" Минобороны РФ или перейти на сторону Украины и вместе сражаться за новую свободную Россию.

"Если вы не совершали военных преступлений на территории Украины, то мы предлагаем вам вступить в наши ряды и сначала завершить эту кровопролитную мясорубку т.н. "СВО", а потом снова отправиться маршем на Москву, но на это раз не останавливаться в 200 км от МКАДа, а дойти до конца", — говорится в заявлении РДК.

Читайте также на портале "Комментарии" — уничтожение в среду, 23 августа, над Тверской областью (РФ) бизнес-джета Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, в котором находились главари ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, серьезно всколыхнуло информационное пространство. Президент США Джо Байден заявил, что предполагал подобное развитие событий. Мол, после июньского мятежа вагнеровцев было понятно, что Путин это просто так не оставит. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также уверен, что крушение самолета произошло по приказу Путина. Этой же версии придерживаются аналитики Института изучения войны, предполагая, что таким образом российский диктатор надеется публично восстановить свое "господство" и отомстить за унижение после мятежа наемников 24 июня. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/russvolcorps/686
Теги:
comments

Обсуждения

Николай

сегодня, 09:46

Слава Украине! На данный момент путь на московию открыт и теперь срочно регулярные (((войска ))) должны присоединиться к вагнеровцам и в полной амуниции покинуть окопы и маршем двигать на кремль !!! Таким образом сохранив свои Жизни !!!

Брат

сегодня, 09:29

Ну я ржу с дебилов рдк.Это за какую "новую" Россию они предлагают бороться??!! Такую как Запад и пендоссия-педерастическую,запрещающую иметь детей-они пердят ,увеличивая глоб потепление,за амерский бардак,наркоманию прямо в центре амерских городов,за свободный грабеж магазинов бандами негров!!!? Нет уж.Меня устроит только Советская Россия!!! А вы,укропитеки,валите в педерастию.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!