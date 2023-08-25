Намечается марш на Москву: РДК сделал предложением "вагнеровцам"

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Кравцев Сергей
Бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) публично обратились к наемникам ЧВК "Вагнера" после якобы гибели их главаря Евгения Пригожина и командиров. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на видеозаявление РДК.
Российский добровольческий корпус. Фото из открытых источников
Россияне, которые открыто выступили против путинского режима, взяв в руки оружие, в обращении заявили, что Пригожин и командиры ЧВК были убиты "по распоряжению представителей высшего эшелона власти РФ".
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В РДК отметили, у "вагнеровцев" есть выбор: "стать цепными псами" Минобороны РФ или перейти на сторону Украины и вместе сражаться за новую свободную Россию.
Читайте также на портале "Комментарии" — уничтожение в среду, 23 августа, над Тверской областью (РФ) бизнес-джета Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, в котором находились главари ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, серьезно всколыхнуло информационное пространство. Президент США Джо Байден заявил, что предполагал подобное развитие событий. Мол, после июньского мятежа вагнеровцев было понятно, что Путин это просто так не оставит. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также уверен, что крушение самолета произошло по приказу Путина. Этой же версии придерживаются аналитики Института изучения войны, предполагая, что таким образом российский диктатор надеется публично восстановить свое "господство" и отомстить за унижение после мятежа наемников 24 июня. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".
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Николай
сегодня, 09:46
Слава Украине! На данный момент путь на московию открыт и теперь срочно регулярные (((войска ))) должны присоединиться к вагнеровцам и в полной амуниции покинуть окопы и маршем двигать на кремль !!! Таким образом сохранив свои Жизни !!!
Брат
сегодня, 09:29
Ну я ржу с дебилов рдк.Это за какую "новую" Россию они предлагают бороться??!! Такую как Запад и пендоссия-педерастическую,запрещающую иметь детей-они пердят ,увеличивая глоб потепление,за амерский бардак,наркоманию прямо в центре амерских городов,за свободный грабеж магазинов бандами негров!!!? Нет уж.Меня устроит только Советская Россия!!! А вы,укропитеки,валите в педерастию.