Намечается марш на Москву: РДК сделал предложением "вагнеровцам"

Бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) публично обратились к наемникам ЧВК "Вагнера" после якобы гибели их главаря Евгения Пригожина и командиров. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на видеозаявление РДК.

Российский добровольческий корпус. Фото из открытых источников

Россияне, которые открыто выступили против путинского режима, взяв в руки оружие, в обращении заявили, что Пригожин и командиры ЧВК были убиты "по распоряжению представителей высшего эшелона власти РФ".

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В РДК отметили, у "вагнеровцев" есть выбор: "стать цепными псами" Минобороны РФ или перейти на сторону Украины и вместе сражаться за новую свободную Россию.

"Если вы не совершали военных преступлений на территории Украины, то мы предлагаем вам вступить в наши ряды и сначала завершить эту кровопролитную мясорубку т.н. "СВО", а потом снова отправиться маршем на Москву, но на это раз не останавливаться в 200 км от МКАДа, а дойти до конца", — говорится в заявлении РДК.

Читайте также на портале "Комментарии" — уничтожение в среду, 23 августа, над Тверской областью (РФ) бизнес-джета Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, в котором находились главари ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, серьезно всколыхнуло информационное пространство. Президент США Джо Байден заявил, что предполагал подобное развитие событий. Мол, после июньского мятежа вагнеровцев было понятно, что Путин это просто так не оставит. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также уверен, что крушение самолета произошло по приказу Путина. Этой же версии придерживаются аналитики Института изучения войны, предполагая, что таким образом российский диктатор надеется публично восстановить свое "господство" и отомстить за унижение после мятежа наемников 24 июня. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".



