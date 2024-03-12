Российские добровольцы прорвали границу РФ, пошли танки: реакция ГУР

Российские добровольцы вошли на территорию Белгородской области РФ. Пока они продвигаются по региону в нескольких направлениях. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал Легион "Свобода России".

РДК. Фото: из открытых источников

Добровольцы в соцсетях подтвердили информацию о том, что сегодня утром бойцы ЛСР начали возвращение на территорию России. Свои действия они обосновали годами неволи под руководством российской власти и желания освободить народ РФ от диктатуры Кремля.

"Легион идет на "выборы", — подытожили они.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу прокомментировал заход легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона на территорию России.

"Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории РФ действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан РФ. Они, в конце концов, находятся у себя дома", — отметил Андрей Юсов.

Тем временем в российских телеграмм-каналах появляется все больше сообщений о грохоте и стрельбе в Белгородской и Курской областях РФ.

Представитель украинской разведки подтвердил, что вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой РФ.

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