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Мирно не получится: Сибирский батальон обратился к россиянам

Сибирский батальон призывает россиян присоединяться к освободительному движению РФ, чтобы свергнуть режим Путина в России.

сегодня, 09:37
Автор:
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Slava Kot
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Утром легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон пересекли украино-российскую границу и начали активные боевые действия на территории России. В частности, известно о стрельбе в поселке Лозовая Рудка в Белгородской области и Теткино в Курской области. Сибирский батальон обратился к русским и объяснил свои намерения.

Мирно не получится: Сибирский батальон обратился к россиянам

Сибирский батальон обратился к россиянам. Фото из открытых источников

Все три российские группировки, воюющие на стороне Украины, на своих страницах в социальных сетях, распространяют видео с боями и пересечением украинско-российской границы. Свою мотивацию они объясняют тем, что режим Путина в России мирным путем разрушить не удастся, они начали выполнять свои обещания и идут с оружием на выборы в РФ.

"Раньше мы говорили, что свергнуть преступный диктаторский режим в РФ мирно не получится. Его можно устранить только с оружием в руках. Этой ночью мы приступили к выполнению обещания. Идут ожесточенные бои на территории РФ", — пишут представители Сибирского батальона.

Также Сибирский батальон призвал россиян присоединяться к их группировке и другим освободительным силам, чтобы противостоять режиму Путина.

Напомним, что в России выборы президента запланированы на 15-17 марта, где, вероятно, победу одержит Владимир Путин.

Пока официальной информации от власти РФ нет о деятельности легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона на территории России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Главном управлении разведки при Минобороны Украины отреагировали на деятельность российских добровольцев, прорвавших границу России и ушедших с танками.

Также "Комментарии" писали, что ВСУ установили четыре рекорда по количеству уничтоженной техники РФ.



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Источник: https://t.me/SiberianBattalion/234
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