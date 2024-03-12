Мирно не получится: Сибирский батальон обратился к россиянам

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Slava Kot
Утром легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон пересекли украино-российскую границу и начали активные боевые действия на территории России. В частности, известно о стрельбе в поселке Лозовая Рудка в Белгородской области и Теткино в Курской области. Сибирский батальон обратился к русским и объяснил свои намерения.
Сибирский батальон обратился к россиянам. Фото из открытых источников
Все три российские группировки, воюющие на стороне Украины, на своих страницах в социальных сетях, распространяют видео с боями и пересечением украинско-российской границы. Свою мотивацию они объясняют тем, что режим Путина в России мирным путем разрушить не удастся, они начали выполнять свои обещания и идут с оружием на выборы в РФ.
Также Сибирский батальон призвал россиян присоединяться к их группировке и другим освободительным силам, чтобы противостоять режиму Путина.
Напомним, что в России выборы президента запланированы на 15-17 марта, где, вероятно, победу одержит Владимир Путин.
Пока официальной информации от власти РФ нет о деятельности легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона на территории России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Главном управлении разведки при Минобороны Украины отреагировали на деятельность российских добровольцев, прорвавших границу России и ушедших с танками.
Также "Комментарии" писали, что ВСУ установили четыре рекорда по количеству уничтоженной техники РФ.
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