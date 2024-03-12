Удалось ли Украине остановить наступление России: Зеленский сделал заявление

Украинским воинам удалось остановить продвижение российских оккупантов. Ситуация на фронте стала намного лучше. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью BFM TV заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава государства отметил, обстановка на фронте намного лучше, "чем в последние три месяца".

"У нас были трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских беспилотников", — рассказал Владимир Зеленский.

Лидер украинцев отметил, что "наступление России было остановлено", а ее армия "находится в процессе потери большого количества жизненно важных сил". Но Владимир Зеленский предупредил, что такие утверждение может потерять свою актуальность "через месяц или неделю", если наша страна не получит достаточной помощи.

Комментируя ситуацию вокруг Авдеевки, президент рассказал, что россияне не захватили ее, а просто уничтожили, а затем зашли.

В связи с этим глава государства обратил внимание на превосходство России в дальнобойном оружии и призвал страны Запада предоставить такое вооружение.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска не прекращают попыток оккупировать Часов Яр Донецкой области, но за последние две недели успеха так и не имеют. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

Ранее "Комментарии" информировали — что начинает осознавать Европа: есть ли перспектива увеличения помощи Украине.



