Близки ли россияне к оккупации Часового Яра: что говорят в ВСУ

Российские войска не прекращают попыток оккупировать Часов Яр Донецкой области, но за последние две недели успеха так и не имеют. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Противник продолжает совершение ударно-штурмовых действий, пытаясь наращивать свои усилия с целью оккупации населенного пункта Часов Яр. И соответственно, бьет по флангам, в частности штурмуя в направлении населенного пункта Ивановское, Клещеевка, Андреевка", — отметил Федоренко.

В то же время, подчеркнул он, на текущий момент можно с уверенностью сказать, что за последние две недели враг успеха не имел.

По словам военного, все позиции Сил обороны остаются под контролем украинских воинов. Несмотря на то, что при совершении ударно-штурмовых действий противник применяет весь имеющийся свой потенциал – все, за исключением ядерного оружия, находящегося у него на вооружении. А также достаточно активно пытается применять авиацию, рассказал командир.

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Журналисты, ссылаясь на военных аналитиков отмечают, что опасность ситуации состоит в том, что война, скорее всего, будет выиграна или проиграна в зависимости от того, кто выпустит больше артиллерийских снарядов.

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