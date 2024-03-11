logo

BTC/USD

72284.50

ETH/USD

4053.62

LTC/USD

95.88

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Близки ли россияне к оккупации Часового Яра: что говорят в ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Близки ли россияне к оккупации Часового Яра: что говорят в ВСУ

Враг пытается оккупировать Часов Яр, но ему это не удается, уверяют украинские защитники

сегодня, 12:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские войска не прекращают попыток оккупировать Часов Яр Донецкой области, но за последние две недели успеха так и не имеют. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

Близки ли россияне к оккупации Часового Яра: что говорят в ВСУ

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Противник продолжает совершение ударно-штурмовых действий, пытаясь наращивать свои усилия с целью оккупации населенного пункта Часов Яр. И соответственно, бьет по флангам, в частности штурмуя в направлении населенного пункта Ивановское, Клещеевка, Андреевка", — отметил Федоренко.

В то же время, подчеркнул он, на текущий момент можно с уверенностью сказать, что за последние две недели враг успеха не имел.

По словам военного, все позиции Сил обороны остаются под контролем украинских воинов. Несмотря на то, что при совершении ударно-штурмовых действий противник применяет весь имеющийся свой потенциал – все, за исключением ядерного оружия, находящегося у него на вооружении. А также достаточно активно пытается применять авиацию, рассказал командир.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия производит почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа способны поставить Киеву, что является ключевым преимуществом в преддверии нового российского наступления в Украине этого году. Об этом пишет телеканал "CNN".

Журналисты, ссылаясь на военных аналитиков отмечают, что опасность ситуации состоит в том, что война, скорее всего, будет выиграна или проиграна в зависимости от того, кто выпустит больше артиллерийских снарядов.

Также издание "Комментарии" сообщало – что начинает осознавать Европа: есть ли перспектива увеличения помощи Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости