Кто выиграет войну: СМИ узнали, в чем Россия значительно опережает не только Европу, но и США

Россия производит почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа способны поставить Киеву, что является ключевым преимуществом в преддверии нового российского наступления в Украине этого году. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет телеканал "CNN".

Снаряды. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Россия производит около 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 млн в год, согласно оценкам разведки НАТО о российском оборонном производстве, предоставленным CNN, а также источникам, знакомым с попытками Запада вооружить Украину. В совокупности США и Европа способны производить лишь около 1,2 млн боеприпасов ежегодно для отправки в Киев, сообщил CNN высокопоставленный представитель европейской разведки.

Американские военные поставили перед собой цель производить 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц к концу 2025 года — менее половины ежемесячного производства России — и даже эта цифра сейчас недостижима, поскольку финансирование Украины в размере 60 млрд долларов застопорилось в Конгрессе, сказал высокопоставленный чиновник.

"То, что мы сейчас ведем, — это производственная война", — сказал CNN высокопоставленный представитель НАТО.

Официальные лица говорят, что Россия в настоящее время выпускает около 10 тысяч снарядов в день, тогда как с украинской стороны — всего 2 тысяч в день. По словам представителя европейской разведки, в некоторых местах вдоль тысячекилометрового фронта это соотношение еще хуже.

Как отмечает CNN, дефицит наблюдается, в самый опасный момент для военных действий Украины с тех пор, как Россия напала на Киев в феврале 2022 года. Американские деньги на вооружение Украины закончились, а республиканская оппозиция в Конгрессе фактически заблокировала выделение средств.

Военные аналитики говорят, что война, скорее всего, будет выиграна или проиграна в зависимости от того, кто выпустит больше артиллерийских снарядов.

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