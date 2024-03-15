Почему заговорили о переговорном треке: на что делает ставку Кремль и чем отвечает Запад

Переговорный кейс вновь актуализировался накануне перевыборов Путина. При этом сами официальные представители Кремля предпочитают выдвигать невыполнимые условия для переговоров, требуя фактически капитуляции Украины. О чём говорят эти потуги, что тут важно понимать нашей стране и ее партнерам? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Поднимают ставки не только РФ, но и наши западные партнеры

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что переговорный кейс активизировался не только накануне выборов в РФ, но и после тех заявлений, которые в прошлом-позапрошлом году невозможно было представить. А именно – о возможной отправке контингентов войск западных стран в Украину, о передаче ВСУ более дальнобойных ракет, о том, что некоторые страны (та же Финляндия) позволяют Украине бить по территории РФ предоставленным ими оружием.

Возможно, у Путина есть расчет на позитивное для РФ развития ситуации в США, где помощь Украине стала заложницей внутриполитической борьбы и может "зависнуть" до выборов, а там видно будет. Но мне почему-то кажется, что зря Кремль надеется, что гипотетический приход Трампа в Белый дом может сыграть на руку Кремлю. Несмотря от персоны президента, стратегия США не меняется. И глава государства не сможет единолично фактически отдать Украину на съедение РФ. Тем более, что и Европа значительно активизировалась", – отмечает эксперт. "То есть, поднимают ставки не только РФ, но и наши западные партнеры. Путин лично начал говорить о ядерных угрозах (обычно поручал то придворному шуту Медведеву). На что получил довольно жесткий ответ от президента Франции Макрона

Поэтому, продолжает он, и заговорили о переговорном треке, появились саудиты, турки, другие возможные посредники.

В Украине давно поняли, что верить россиянам нельзя

Политолог, военнослужащий Дмитрий Воронков считает, что Кремль не просто так выставляет неадекватные условия для переговоров.

"Ставка может быть на то, чтоб перед выборами получить некий джек-пот в виде спасения рейтинга Путина. Если Украина согласится на как минимум переговоры, это будет демонстрация силы, победы РФ. Или же мы видим просто очередную неадекватную оценку наши настроений со стороны Кремля. Возможно, там думают, что украинцы только и мечтают быстрее закончить войну – на любых условиях. Или же расчет на то, что после нашего предсказуемого отказа вести переговоры о фактической своей капитуляции, это развяжет России руки для новых военных преступлений, еще более активных ракетных атак и бомбардировки гражданского населения", – размышляет эксперт.

По его мнению, так РФ может попытаться развязать себе руки перед очередными кровавыми акциями. И одну из них мы уже увидели 15 марта в Одессе.

"В Украине давно поняли, что верить россиянам нельзя, вести с ними переговоры – бессмысленно. С нынешним режимом – так точно. А вот нашим зарубежным партнерам надо бы, наконец, понять, что чем больше они тянут с поддержкой, тем больше жертв будет в Украине, более агрессивной станет Россия. В том числе по отношению к Западу. Что любые мирные предложения от РФ или тех, кого она избрала своим рупором – лишь подготовка к новым ударам. Западу следует стать решительней, – уверен Дмитрий Воронков. – И заявления типа тех, что делал французский президент Макрон о готовности ввести к нам контингенты из стран НАТО, должны как можно быстрее воплощаться в реальность".

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