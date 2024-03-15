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Удар РФ по Одессе: количество погибших и раненых продолжает расти

Известно, что в результате удара россиян по Одессе погибли 14 человек, 46 раненых

сегодня, 15:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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В результате российского ракетного удара по Одессе сначала была подтверждена информация о гибели 8 человек. Однако уже через час подтверждено, что число погибших возросло до 14 человек. Среди них фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые приехали оказывать помощь после первого взрыва. Ранения разной степени тяжести получили 46 человек, 7 из которых – спасатели. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщают в ГСЧС, а также глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Удар РФ по Одессе: количество погибших и раненых продолжает расти

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

"К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место", — отметил глава Одесской ОВА.

По его словам, также среди медиков и спасателей тяжело ранены.

Общее количество пострадавших уточняется. Так что цифры могут быть больше. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Отметим, что после ряда взрывов в Одессе местные Telegram-каналы начали писать о "прилете" в городе. Мол, было попадание по жилому дому. Также паблики называли цифру в десятках пострадавших.

По информации ГСЧС, сегодня в результате российского ракетного удара по городу была повреждена гражданская инфраструктура. На месте попадания возник пожар.

"Спасатели ГСЧС сразу прибыли на место удара и приступили к тушению огня, разбору завалов и поиску пострадавших. Во время проведения работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погиб спасатель", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, травмированы 20 человек, из которых 5 – сотрудники ГСЧС. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ударом также повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на субботу 2 марта из-за атаки вражеских "Шахедов" в Одессе обрушилась часть многоэтажки: погибли 12 человек, среди которых есть дети.




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Источник: https://t.me/odeskaODA/4446
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