Путин назвал единственное условие для мирных переговоров по войне в Украине

Владимир Путин заявил, что Россия готова идти на мирные переговоры по завершению войны в Украине. Российский диктатор озвучил одно условие по переговорам, заявив, что они должны происходить "на сложившихся реалиях". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин дал интервью российскому пропагандисту телеканала "Россия 1" Дмитрию Киселеву. В ходе разговора Путин заявил, что Россия готова идти на мирные переговоры.

"Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы к переговорам, не основаны на каких-то хотелках… а на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", — сказал Путин.

Таким образом, Путин в очередной раз повторил свои заявления о мирных переговорах, где выдвигает Украине условие, которое заключается в том, чтобы Киев признал временно оккупированные украинские территории за Россией.

Напомним, что в недавнем интервью для Le Monde президент Украины Владимир Зеленский отверг переговоры с Путиным. Зеленский объяснил, что Путина не интересуют переговоры, а любую паузу в этом процессе Россия использует для мобилизации населения, тренировки солдат, производства боеприпасов и подготовки к новым военным действиям.

Зеленский указывает, что между Украиной и Россией было около 200 переговоров по разрешению военного конфликта, в частности это Минские соглашения, "Нормандский формат" и ряд встреч на более низких уровнях, однако Путин продолжает проводить агрессивные действия против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ватикан сделал новое заявление о мирных переговорах.

Также "Комментарии" писали, что в Германии сообщили о готовности Украины идти на уступки во время мирных переговоров с Россией в начале полномасштабного вторжения.