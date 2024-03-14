Какие цели преследуют российские добровольцы во время рейда в РФ: почему удивляет реакция Кремля

Пошли третьи сутки рейда легиона "Свобода России" (ЛСР), Российского добровольческого корпуса (РДК) и Сибирского батальона на территорию Курской и Белгородской областей. Российские добровольцы заявили, что сделают всё, чтобы в приграничных районах никаких выборов Путина не было. Они призвали местных жителей эвакуироваться, подчеркивая, что вынуждены наносить удары по городам, откуда путинская армия обстреливает Украину. Задачей же максимум называют свержение путинского режима. О чем говорит происходящее? Почему так вяло реагирует Кремль? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

РДК. Фото: из открытых источников

Главный плюс в том, что такие акции отвлекают внимание вооруженных сил РФ

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

"Оперативную ситуацию мы не знаем, т.к. приходится верить на слово тому, что публикует тот же РДК и, понятно, не верить тому, чем трещат российские паблики. Главный плюс в том, что такие акции отвлекают внимание вооруженных сил РФ. Их приходится перебрасывать в такие районы, держать там какие-то части. И то, что они не идут на фронт, уже в плюс для нас".

С пропагандистской точки зрения тут тоже есть эффект, считает эксперт. Каждая такая акция повышает ценность таких подразделений, делает их более известными. В том числе на территории РФ. И, понятно, бьет по имиджу Кремля.

"Опять же, хорошо, что есть такой костяк, который в случае "черных лебедей" в России, может оперативно создать там очаги сопротивления", – отмечает Алексей Голобуцкий.

Смысл таких операций – напомнить путинскому режиму, что у него далеко не всё идет по плану

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков считает, что действия российских добровольческих подразделений имеют, в основном, политическую, а не военную, направленность. Отчасти – пропагандистскую, отчасти – психологическую.

"Этим объясняется время, выбранное для новой вылазки. Могли ведь сделать неделей раньше, неделей позже. Но сделали специально в преддверии так называемых "выборов" в РФ", – акцентирует аналитик.

По его словам, смысл таких операций – напомнить путинскому режиму, что у него далеко не всё идет по плану. И по России, действительно, расползаются волны неуверенности, недовольства. Бои на территории РФ, вокруг того же поселка Теткино, не имеющего стратегического значения, заставляет россиян задумываться – а всё по плану? Особенно, подчеркивает Александр Кочетков, на фоне участившихся прилетов беспилотников по тем или иным городам.

"Поскольку такие вылазки российских добровольцев имеют целью именно политическую, психологическую направленность, то и Кремль реагирует политически, – поясняет эксперт. – Дали команду российским военкорам – и те, захлебываясь, рассказывают байки, как срочники разгромили сотни, тысячи "диверсантов" и десятки единиц бронетехники. А сам Кремль официально старается происходящего не замечать. Иначе признает свою слабость".

Такие вылазки необходимы, уверен аналитик. Хоть в смысле хода военных действий они особого значения не имеют, зато достаточно успешно выполняют задачи по политической и психологической дестабилизации противника.

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