Какие цели преследуют российские добровольцы во время рейда в РФ: почему удивляет реакция Кремля

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Кравцев Сергей
Пошли третьи сутки рейда легиона "Свобода России" (ЛСР), Российского добровольческого корпуса (РДК) и Сибирского батальона на территорию Курской и Белгородской областей. Российские добровольцы заявили, что сделают всё, чтобы в приграничных районах никаких выборов Путина не было. Они призвали местных жителей эвакуироваться, подчеркивая, что вынуждены наносить удары по городам, откуда путинская армия обстреливает Украину. Задачей же максимум называют свержение путинского режима. О чем говорит происходящее? Почему так вяло реагирует Кремль? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
РДК. Фото: из открытых источников
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:
С пропагандистской точки зрения тут тоже есть эффект, считает эксперт. Каждая такая акция повышает ценность таких подразделений, делает их более известными. В том числе на территории РФ. И, понятно, бьет по имиджу Кремля.
Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков считает, что действия российских добровольческих подразделений имеют, в основном, политическую, а не военную, направленность. Отчасти – пропагандистскую, отчасти – психологическую.
По его словам, смысл таких операций – напомнить путинскому режиму, что у него далеко не всё идет по плану. И по России, действительно, расползаются волны неуверенности, недовольства. Бои на территории РФ, вокруг того же поселка Теткино, не имеющего стратегического значения, заставляет россиян задумываться – а всё по плану? Особенно, подчеркивает Александр Кочетков, на фоне участившихся прилетов беспилотников по тем или иным городам.
Такие вылазки необходимы, уверен аналитик. Хоть в смысле хода военных действий они особого значения не имеют, зато достаточно успешно выполняют задачи по политической и психологической дестабилизации противника.
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