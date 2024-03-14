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Российские повстанцы призвали россиян к эвакуации: сколько времени дали

Российский добровольческий корпус, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон обратились к россиянам с призывом об эвакуации из Курской и Белгородской области.

сегодня, 10:00
Автор:
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Slava Kot
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Российские повстанцы из трех группировок РДК, ЛСР и Сибирского батальона обратились с призывом к россиянам эвакуироваться из Курской и Белгородской области. Повстанцы указывают, что они вынуждены нанести удары по военным объектам в этих регионах, как ответ на российскую агрессию.

Российские повстанцы призвали россиян к эвакуации: сколько времени дали

Представитель российских повстанцев призвал россиян к эвакуации

Повстанцы записали видеообращение, в котором рассказали, что обращались к российским властям с призывом провести эвакуацию мирных жителей из Курской и Белгородской области, однако их проигнорировали.

"Мы обратились к власти и чиновникам Курщины и Белгородщины. Руководство этих областей проигнорировало наше предупреждение. Поэтому я обращаюсь на прямую к жителям этих регионов: немедленно оставьте Курщину, Белгородщину, все крупные населенные пункты, мы откроем огонь по военным целям через полтора часа после этого видеообращения", — говорится в видеообращении.

Мотивацией для атаки по военным объектам на территории РФ представитель российских повстанцев объяснил тем, что Россия наносит удары по Украине и ее гражданским.

"Ежедневно с территории РФ по Украине, по ее мирным городам, селам наносятся массированные удары. Погибают мирные женщины, дети, пожилые люди. В связи с этим мы предупредили население Курщины и Белгородщины о том, что мы вынуждены отвечать и наносить удар в ответ по военным объектам на территории этих регионов", — добавили российские повстанцы.

Напомним, что в начале недели русские повстанцы из Российского добровольческого корпуса, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона вошли на территорию Курской и Белгородской области с военной техникой и вели перестрелку с российскими солдатами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сибирский батальон обратился к россиянам и заявил, что "мирно не получится" свергнуть режим Путина в России.

Также "Комментарии" писали, что Путин отреагировал на атаки на территории России.



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