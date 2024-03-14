Российские повстанцы призвали россиян к эвакуации: сколько времени дали

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Slava Kot
Российские повстанцы из трех группировок РДК, ЛСР и Сибирского батальона обратились с призывом к россиянам эвакуироваться из Курской и Белгородской области. Повстанцы указывают, что они вынуждены нанести удары по военным объектам в этих регионах, как ответ на российскую агрессию.
Представитель российских повстанцев призвал россиян к эвакуации
Повстанцы записали видеообращение, в котором рассказали, что обращались к российским властям с призывом провести эвакуацию мирных жителей из Курской и Белгородской области, однако их проигнорировали.
Мотивацией для атаки по военным объектам на территории РФ представитель российских повстанцев объяснил тем, что Россия наносит удары по Украине и ее гражданским.
Напомним, что в начале недели русские повстанцы из Российского добровольческого корпуса, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона вошли на территорию Курской и Белгородской области с военной техникой и вели перестрелку с российскими солдатами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сибирский батальон обратился к россиянам и заявил, что "мирно не получится" свергнуть режим Путина в России.
Также "Комментарии" писали, что Путин отреагировал на атаки на территории России.
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