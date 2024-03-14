У Зеленского рассказали, к чему могут привести события в Курской и Белгородской областях РФ

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Кравцев Сергей
Действия Легиона "Свобода России" и РДК на территории Курской и Белгородской областей РФ сейчас не изменят мнение всего российского общества, ведь россияне до сих пор не осознают, что война переходит на их территорию именно из-за действий Путина. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телемарафона озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
РДК. Фото: из открытых источников
Он напомнил, что Путин обещал россиянам, что они будут наблюдать за войной только по телевизору, а сегодня они получают это на своей территории. Все постепенно увеличивается и масштабируется, война заходит на территорию России и приводит к последствиям, которых российское общество не ожидало.
По словам Подоляка, россиянам обещали три дня, семь дней, четырнадцать дней и Украина будет стоять на коленях, а уже два года прошло.
Он добавил, все это будет иметь накопительные последствия для россиян. Все это не повлияет непосредственно сегодня на отношение к Путину. Но, кирпичик за кирпичиком, будет формировать те бунтарские настроения, которые мы должны увидеть в РФ.
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