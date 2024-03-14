У Зеленского рассказали, к чему могут привести события в Курской и Белгородской областях РФ

Действия Легиона "Свобода России" и РДК на территории Курской и Белгородской областей РФ сейчас не изменят мнение всего российского общества, ведь россияне до сих пор не осознают, что война переходит на их территорию именно из-за действий Путина. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телемарафона озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

РДК. Фото: из открытых источников

"Еще раз подчеркну, мне очень симпатично, что делают ребята из РДК. Это не влияет на процессы в Москве или Питере или где-то еще. Россияне сегодня обвиняют во всем страны НАТО, США, Украину, биолаборатории, что угодно. И это будет до момента, пока в России не начнется масштабная трансформация кровавого типа — революция. После этого они осознают и будут обвинять во всем именно Путина. Его окружение, которое будет быстренько исчезать кто-то физически, а кто-то будет просить, чтобы его арестовали и отправили в Гаагу, потому что это будет гарантией выживания. Это последствия всего этого, но к этим последствиям еще нужно определенное время пройти", — пояснил Подоляк.

Он напомнил, что Путин обещал россиянам, что они будут наблюдать за войной только по телевизору, а сегодня они получают это на своей территории. Все постепенно увеличивается и масштабируется, война заходит на территорию России и приводит к последствиям, которых российское общество не ожидало.

По словам Подоляка, россиянам обещали три дня, семь дней, четырнадцать дней и Украина будет стоять на коленях, а уже два года прошло.

"Сегодня они могут не удержать Белгород, я имею в виду с точки зрения принципов безопасности. Соответственно, все что сегодня происходит в Курской и Белгородской областях, Ростовской области и других, это очень хорошо", – считает советник главы ОП.

Он добавил, все это будет иметь накопительные последствия для россиян. Все это не повлияет непосредственно сегодня на отношение к Путину. Но, кирпичик за кирпичиком, будет формировать те бунтарские настроения, которые мы должны увидеть в РФ.

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