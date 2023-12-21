Итоги года: топ-победы и поражения Украины в 2023-м

Чем ближе конец года, тем больше поводов подводить итоги. Вот и президент Украины Владимир Зеленский провел 19 декабря итоговую пресс-конференцию. Правда, многие болезненные вопросы заданы не были, соответственно – не прозвучало и ответа на них. Издание "Комментарии" решило пойти другим путем, предложив экспертам обозначить топ-победы и поражения (проблемы) Украины в 2023 году.

События в Украине. Фото: из открытых источников

Украина – есть и это главная победа

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко рассуждает так:

"Главная тема – война. И главная победа, что Украина – вообще есть. В этом году как-то вообще прекратились разговоры о том, что нашей стране может не быть в результате российской агрессии (что было актуальным сразу после ее начала в 2022-м). В уходящем же году эта тема в принципе снялась с повестки дня. Мир осознал, что Украина была, есть и будет".

Также, по его мнению, следует отметить наши военные победы в этом году. Прежде всего – победа над российским Черноморским флотом. Кроме того, отмечает эксперт, мы всё лучше закрываем свое небо.

"До конца декабря десять дней, а наша энергетическая инфраструктура, которую россияне пытаются атаковать почти ежесуточно, держится. В массе своей ракеты и дроны противника не долетают", – подчеркивает Андрей Еременко.

Есть, продолжает он, и некая нейтральная составляющая (между победой и поражением) – состояние с международной поддержкой нашей страны.

"Да, помощи мы получаем в последние месяцы куда меньше, чем в тот же период годом ранее. Но это скорее временные колебания. Я уверен, что плотину прорвет – и поддержка будет, – говорит Андрей Еременко. – Ну, а те же трения с представителями польского бизнеса (аграриями, перевозчиками) – это скорее о конкуренции".

Что касается поражений, одним из них, по мнению собеседника "Комментариев", стало то, что действующая власть несколько оторвалась от народа, от реальных событий, потеряв связь с людьми. Всё остальное – следствие этого.

Мне порой кажется, что Гетманцев работает не на то, чтоб собрать больше налогов и сборов в бюджет, а на то, чтоб украинцы больше ненавидели власть. То, что сама власть позволяет это делать – серьезное поражение", – уверен эксперт. "Мы видим продавливание экономических инициатив, условно – инициатив Гетманцева (председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, известный своими инициативами, направленными на максимальное зарегулирование и обложение налогами представителей бизнес-сферы – прим. ред.), губительные для украинского бизнеса. Проверки продолжаются, налоги и акцизы повышаются, как и зарегулированность

Еще одним поражение он считает то, что Украина за год не смогла наладить достаточно большого производства вооружений, военной техники (не говоря уж о боеприпасах) на своей территории. Частично это связано с продолжающейся войной и угрозой обстрелов. Частично – с недостаточной расторопностью наших чиновников, с всё тем же драконовским по отношению к бизнесу законодательством.

Она у нас идет тяжело. Видим много некрасивых кадров с запаковыванием людей в микроавтобусы, с их избиением в ТЦК и так далее. Мало того, что это всё незаконно, так еще и демотивирует украинцев идти в вооруженные силы. Плюс – закрытие границ для мужчин в том виде, в каком оно есть, вредит нашей экономике. Кто-то не может выехать по бизнес-необходимости, кто-то боится вернуться. К тому же, таким образом разрушаются семьи, а демографический вопрос у нас после войны окажется в топе проблемных", – подчеркивает эксперт. "Большой проблемой остается вопрос мобилизации

Проблемой он называет и практическое отсутствие информации о борьбе с коррупцией.

"И беда тут не в том, – уточняет Андрей Еременко, – что такой борьбы нет (она идет, хоть и не такими темпами, как хотелось бы), а именно в провальном освещении данной темы. Хоть в Украине есть случаи не просто задержания тех или иных коррупционеров, но и – судебные процессы, вынесение приговоров (не так много, как хотелось бы, но и это имеется)".

Среди важных военных побед – отбитие российского наступления и переход в свое контрнаступление

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян к топ-победам уходящего года относит операции Сил обороны Украины, наших спецслужб по разблокированию Черного моря. По вытеснению оттуда российского военного флота. В том числе благодаря ударам по Крыму (дронами всех видов, ракетами). Это был блистательная комплексная операция в Черноморском бассейне, считает эксперт.

а также с получением гарантий безопасности для Украины от "Большой семерки" и ЕС (декабрьского – о начале переговоров касательно вступления в этот союз нашей страны )". "Среди важных военных побед – отбитие российского наступления (зима-весна) и переход в свое контрнаступление, – отмечает он. – Важнейшими дипломатическими победами Украины стали решения саммитов НАТО (июльского – касательно того, что евроатлантическая интеграция нашей страны не имеет альтернативы

К поражениям Олег Саакян относит следующее:

– проигрыш нами информационного лидерства на международной арене (тема российско-украинской войны отходит на второй и более дальний планы, а в западных медиа периодически всплывают российские нарративы);

– подмывание единства среди высшего военно-политического руководства Украины, а также в целом в обществе;

– потеря времени в ракурсе необходимых коренных трансформаций (реформы, переформатирование госаппарата и так далее).

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