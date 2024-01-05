Готов ли цивилизованный мир дать отпор оси зла: о чем говорит его реакция

Россия атакует Украину уже не только иранскими дронами, но и северокорейскими снарядами, а теперь – и ракетами. А вскоре по нам могут полететь и иранские баллистические ракеты, которые Москва хочет закупить у Тегерана. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призывает силы добра, проукраинскую коалицию, заключить максимально действенный союз, который поставит точку в существовании "оси зла" XXI века (РФ-Иран-Северная Корея, она же КНДР). Тем временем Северная Корея обстреливает Южную снарядами, а США, похоже, готовятся к очередному витку эскалации на Ближнем Востоке. Похоже, вялая реакция демократического мира на действия представителей автократического лагеря явно подтолкнула последних к разжиганию новых конфликтов и поджиганию старых. Понял ли это сам демократический мир? Готов ли он стать более жестким к новой "оси зла" и тем, кто не так явно к ней относится? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Идет подсчет ресурсов, сил, перезапуск каких-то производств, планирование

По мнению аналитика, политтехнолога Александра Кочеткова, по ряду показателей (публичных и не очень) есть полная убежденность, что демократический мир понял всю опасность ситуации.

"Но вот возможности, чтоб жестко поступать по отношению к новым варварам, которые понимают только силу, у него, к сожалению, недостаточно, – поясняет эксперт. – От понимания до действий – немалое расстояние. Если боксер вышел на ринг, собираясь драться по правилам, а ему противостоит отморозок с кастетом, не соблюдающий правила в принципе, от понимания – немного толку будет. В случае, когда одна сторона играет без правил, чаще всего именно она и выигрывает".

Демократический, цивилизованный мир сейчас находятся в стадии перехода от понимания к действию, считает Александр Кочетков. Но этот переходный период занимает определенное время.

"Идет подсчет ресурсов, сил, перезапуск каких-то производств, планирование, – отмечает эксперт. – В меньшей степени это касается США, которым всегда есть, что противопоставить очередным представителям "оси зла". Есть у них и опыт – ставить на место всяческих уродов. Но в Штатах сейчас период внутренней турбулентности в связи с намеченными на ноябрь выборами президента и части парламента. И им сейчас не до внешних угроз. А остальной демократический мир, как правило, европейский, привыкший прятаться за спину США, оказался не очень готов к новым вызовам. Понимание есть, но быстро исправить ситуацию, к сожалению, невозможно".

Демократический мир действует осторожно

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова поделилась таким комментарием:

А это означает, что мы усилили ПВО". "Я не считаю, что реакция Запада, демократического мира, вялая. Она достаточно активная. Нам предоставляют усиленные средства ПВО. Последние массированные воздушные атаки со стороны РФ показали, что Украина сбивает 10 из 10 аэробаллистических ракет

Возможно, мы не знаем обо всех видах вооружений, что нам передали партнеры, отмечает аналитик. Не исключено, что об этом специально не говорили в публичной плоскости, чтоб не знал и враг.

А значит – получим усиление возможностей противовоздушной обороны. Надеемся на экономическую помощь на полях Давосского саммита. Ну, а супероружия, которое быстро поставило бы на место любого агрессора, просто не существует. Об этом не раз говорил глава Пентагона Ллойд Остин – и в Киеве, и на других площадках", – напоминает Александра Решмедилова. "Нам помогают многие. Та же Норвегия, чем усиливает Украину и в воздухе, и на море, и финансово, и энергетически. Генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает срочное заседание Совета Украина-НАТО из-за последних массированных ракетных обстрелов

Она подчеркивает, что демократический мир действует осторожно, чтоб не вспыхнули новые конфликты. Предпочитая локализовать или минимизировать те, что всё же вспыхнули. Как на том же Ближнем Востоке.

Также издание "Комментарии" сообщало – снова повторяется история: как цивилизованному миру остановить новую "ось зла".



