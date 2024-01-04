Какой союзник уже поставил баллистические ракеты РФ: с кем еще идут торги

Москва намерена приобрести у Ирана баллистические ракеты малой дальности, что усилит способность российских войск поражать инфраструктуру Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на официальные лица США, которые озвучили данные на условиях анонимности.

Ракета. ФОТО: из открытых источников

"Соединенные Штаты обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении у Ирана баллистических ракет малой дальности активно продвигаются. Мы оцениваем, что Россия намерена закупить у Ирана ракетные комплексы", — рассказал неназванный американский чиновник.

Поставка иранских ракет может состояться уже этой весной, если переговоры о закупке продолжатся. Но на текущий момент, как считают официальные лица США, сделка еще не заключена.

Иранские ракеты добавятся к перечню недавних приобретений Москвы. По словам официальных лиц США, Россия уже начала получать пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет от Северной Кореи.

Официальные лица США заявили, что желание путинского режима приобрести иранские ракеты стало очевидным в середине декабря, когда российская делегация посетила иранский учебный полигон. Там россияне ознакомились с баллистическими ракетами, включая ракету малой дальности "Абабиль", и соответствующим оборудованием, которое им показали аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Отмечается, что в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу приезжал в Иран лично и тоже интересовался ракетами "Абабиль".

Военные аналитики считают, что получение Москвой иранских и северокорейских ракет может дать важный толчок для захватнических усилий России, которая пытается преодолеть украинскую противоракетную оборону.

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