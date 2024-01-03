Почему вопрос по помощи от США все еще далек от решения: как нужно действовать Украине

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Кравцев Сергей
Ракетно-дроновый террор Украины, который устроила Россия, начиная с 29 декабря, вызвал закономерное негодование со стороны цивилизованного мира. Особо остро реагируют европейские страны, которым РФ открыто угрожает нападением. И которые понимают, что, если падет Украина, то следующими могут стать они. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призывает усиливать санкции против России, параллельно предоставив Украине ракеты большой дальности. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис акцентирует, что недостаточная помощь нашей стране может в будущем стоить для Западу гораздо большего, вплоть до прямого втягивания в войну с РФ. Он призывает не дожидаться "эффекта Перл-Харбора", проводя параллели с внезапным нападением Японии на военную базу США, расположенную на Гавайских островах, после чего Штаты вступили во Вторую мировую войну. В редакционной статье "The Washington Post" отмечается, что воздушный террор со стороны России происходит на фоне остановки западной помощи Украине. Журналисты призвали Конгресс взяться за ум – и предоставить нам, наконец, новую программу военной помощи. Ну, а республиканцы продолжают увязывать это с вопросом безопасности американских границ. Эксперты рассказали порталу "Комментарии" о том, каковы шансы на предоставление Украине со стороны США долгожданной многомиллиардной помощи.
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко уверяет: дискуссия в США, да еще и в преддверии выборов, по поводу помощи Украине, вовсе не означает, что этой помощи не будет.
При этом, продолжает эксперт, санкции работают, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Стоимость продуктового набора в РФ растет, Фонд национального благосостояния (российский государственный резервный фонд, является частью механизма пенсионного обеспечения граждан РФ на длительную перспективу) почти исчерпан.
Она призывает не забывать, что РФ ведет гибридную войну против всего демократического мира. В том числе, пытаясь влиять на выборы, поддерживать пророссийские силы. У нас уже есть негативные примеры Словакии, Сербии, Венгрии. Важно ломать возможность России вести такую работу, акцентирует политтехнолог.
Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко отмечает, что в мире боль, страдания Украины больше чувствуют в основном теоретически. Не понимая всю драму, которая здесь происходит. Ведь взгляд со стороны – не взгляд изнутри. А вот, когда те же американцы, европейцы посещают нашу страну, многое меняется.
Со ссылкой на Ванетика, который лично знает многих американских конгрессменов и политиков, понимает образ их мысли, эксперт поясняет, что Украине сейчас важно сделать широкое общественное давление через постройку новой широкой коалиции. И поднять уровень санкций против РФ существенно выше.
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