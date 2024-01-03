Почему вопрос по помощи от США все еще далек от решения: как нужно действовать Украине

Ракетно-дроновый террор Украины, который устроила Россия, начиная с 29 декабря, вызвал закономерное негодование со стороны цивилизованного мира. Особо остро реагируют европейские страны, которым РФ открыто угрожает нападением. И которые понимают, что, если падет Украина, то следующими могут стать они. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призывает усиливать санкции против России, параллельно предоставив Украине ракеты большой дальности. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис акцентирует, что недостаточная помощь нашей стране может в будущем стоить для Западу гораздо большего, вплоть до прямого втягивания в войну с РФ. Он призывает не дожидаться "эффекта Перл-Харбора", проводя параллели с внезапным нападением Японии на военную базу США, расположенную на Гавайских островах, после чего Штаты вступили во Вторую мировую войну. В редакционной статье "The Washington Post" отмечается, что воздушный террор со стороны России происходит на фоне остановки западной помощи Украине. Журналисты призвали Конгресс взяться за ум – и предоставить нам, наконец, новую программу военной помощи. Ну, а республиканцы продолжают увязывать это с вопросом безопасности американских границ. Эксперты рассказали порталу "Комментарии" о том, каковы шансы на предоставление Украине со стороны США долгожданной многомиллиардной помощи.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Мы оказались заложником ситуации в США

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко уверяет: дискуссия в США, да еще и в преддверии выборов, по поводу помощи Украине, вовсе не означает, что этой помощи не будет.

"Помощь будет в любом случае, – считает она. – Вопрос в объемах и времени принятия соответствующих решений (а Конгресс уже 8 января возобновляет свою работу). К сожалению, даже в том количестве, в каком помощь выделялась ранее, нам ее не хватало, чтоб одолеть агрессора. Лишь – сдерживать".

При этом, продолжает эксперт, санкции работают, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Стоимость продуктового набора в РФ растет, Фонд национального благосостояния (российский государственный резервный фонд, является частью механизма пенсионного обеспечения граждан РФ на длительную перспективу) почти исчерпан.

"Последние массированные обстрелы россиянами Украины явно будут усиливать поддержку нашей страны, в том числе путем общественной дипломатии. Как в США, так и в ЕС", – отмечает Екатерина Одарченко.

Она призывает не забывать, что РФ ведет гибридную войну против всего демократического мира. В том числе, пытаясь влиять на выборы, поддерживать пророссийские силы. У нас уже есть негативные примеры Словакии, Сербии, Венгрии. Важно ломать возможность России вести такую работу, акцентирует политтехнолог.

"Уже понятно, что объемный пакет помощи Украине будет проголосован американскими парламентариями лишь после того, как республиканцы и демократы придут к пониманию в миграционном вопросе. Важном для США, никак не имеющим отношения к Украине. Но увязанным республиканцами именно с помощью нашей стране. Понимая, как это важно для демократов. Классические политические торги, которые вовсе не означают, что республиканцы не поддерживают Украину. Мы оказались заложником ситуации. Но всё в любом случае будет проголосовано", – констатирует Екатерина Одарченко.

Украине важно сделать широкое общественное давление через постройку новой широкой коалиции

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко отмечает, что в мире боль, страдания Украины больше чувствуют в основном теоретически. Не понимая всю драму, которая здесь происходит. Ведь взгляд со стороны – не взгляд изнутри. А вот, когда те же американцы, европейцы посещают нашу страну, многое меняется.

"По словам адвоката, политического стратега, члена Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрия Ванетика, в Штатах уже поняли, что быстро ничего не закончится. Что РФ полностью отдалась этой войне (акцентируя, что воюет не с Украиной, а с натовской угрозой). Что для Кремля это – смысл существования, который он прививает всем россиянам… Понимание, сожаление, осуждение агрессии – это хорошо. Но нам куда важнее военно-финансовая помощь, – подчеркивает Сергей Дойко. – А в США в год выборов, увы, многие начали замыкаться на внутренних вопросах, пояснял мне Ванетик. И, если одни видят ситуацию во всем объеме, со всеми вызовами, то другие – трампистски, протекционистски. Мол, важнее внутренние вопросы, тех же мигрантов на границе с Мексикой, решение своих социально-экономических проблем. А Украина, Европа – от нас далеко".

Со ссылкой на Ванетика, который лично знает многих американских конгрессменов и политиков, понимает образ их мысли, эксперт поясняет, что Украине сейчас важно сделать широкое общественное давление через постройку новой широкой коалиции. И поднять уровень санкций против РФ существенно выше.

"Потому что нынешние для России – явно не смертельны. Она научилась их обходить, обходиться без многого, что ушло с ее рынка. Следует менять подходы. Иначе даже с помощью со стороны США (а помощь точно будет, вопрос лишь – в каком объеме) война затянется надолго. Нужны более агрессивные санкции. Чтоб Россия не успевала к ним адаптироваться. Чтоб они ее реально обескровливали. Ну, а сама Украина должна более активно (но без перегибов, без указаний партнерам, без упреков) доносить необходимость совместными усилиями одолеть российского агрессора", – заключает Сергей Дойко.

Читайте также на портале "Комментарии" — ожидания от Украины, Запада, России: как изменится война в 2024-м.



