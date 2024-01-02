Глава МИД Литвы предупреждает Запад: может дождаться "эффекта Перл-Харбора" в войне в Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал Запад не совершать исторические ошибки и оказать как можно большую помощь Украине в войне против России. В противном случае Ландсбергис усматривает возможность дождаться "эффекта Перл-Харбор".



Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото из открытых источников

Габриелюс Ландсбергис объясняет, что называет "эффектом Перл-Харбора" момент в истории, "когда проблемы завтрашнего дня станут проблемами сегодняшнего дня". Однако в таком случае это будет значительно более высокая цена, чем в случае, когда реакция на проблему происходит раньше.

"Мы стоим на пороге повторения исторических ошибок. Я убежден, что если мы не победим Россию сейчас, это значит, что наш избранный путь состоит в том, чтобы понести невероятные и ненужные потери, прежде чем мы в конце концов решим, что пора активизироваться и победить", — пишет Габриелюс Ландсбергис в социальной сети X.

Глава МИД Литвы прогнозирует, что у России до сих пор остались "империалистические реваншистские амбиции", которые распространятся вне Украины.

"Следующая фаза будет направлена не только против Украины, Грузии или Молдовы, но и, возможно, против НАТО. Цена, человеческая и экономическая, будет только расти", — добавляет Ландсбергис.

Нападение на Перл-Харбор – это внезапное комбинированное нападение Японии на военную базу США Перл-Харбор, расположенную на Гавайских островах. Во время атаки были повреждены и уничтожены десятки американских судов и сотни самолетов. В нападении погибли более 2 тыс. американских солдат. После нападения на Перл-Харбор США вступили во Вторую мировую войну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский сделал предупреждение украинским партнерам.

Также "Комментарии" писали о президенте Литвы, который рассказал об окончании войны с невыгодным сценарием для Украины.