Глава МИД Литвы предупреждает Запад: может дождаться "эффекта Перл-Харбора" в войне в Украине

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Slava Kot
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал Запад не совершать исторические ошибки и оказать как можно большую помощь Украине в войне против России. В противном случае Ландсбергис усматривает возможность дождаться "эффекта Перл-Харбор".
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото из открытых источников
Габриелюс Ландсбергис объясняет, что называет "эффектом Перл-Харбора" момент в истории, "когда проблемы завтрашнего дня станут проблемами сегодняшнего дня". Однако в таком случае это будет значительно более высокая цена, чем в случае, когда реакция на проблему происходит раньше.
Глава МИД Литвы прогнозирует, что у России до сих пор остались "империалистические реваншистские амбиции", которые распространятся вне Украины.
Нападение на Перл-Харбор – это внезапное комбинированное нападение Японии на военную базу США Перл-Харбор, расположенную на Гавайских островах. Во время атаки были повреждены и уничтожены десятки американских судов и сотни самолетов. В нападении погибли более 2 тыс. американских солдат. После нападения на Перл-Харбор США вступили во Вторую мировую войну.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский сделал предупреждение украинским партнерам.
Также "Комментарии" писали о президенте Литвы, который рассказал об окончании войны с невыгодным сценарием для Украины.
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