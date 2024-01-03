В Польше призвали ответить Путину на понятном ему языке

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на массовые российские ракетные атаки по Украине и призвал усилить давление на Москву. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Сикорского в соцсети X.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Радослав Сикорский в своем сообщении заявил о необходимости решительно реагировать на российскую агрессию и отвечать на действия Путина так, чтобы российскому президенту было понятно.

"Мы должны ответить на последнее наступление на Украину на понятном Путину языке: усилив санкции, чтобы он не мог производить новое оружие с контрабандными компонентами, и предоставив Киеву ракеты большой дальности, которые позволят уничтожить пусковые площадки и командные центры", — написал Сикорский.

Напомним, что президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия за 5 дней выпустила по территории Украины около 500 ракет. Массовые ракетные удары активно происходили 29 декабря и 2 января. Российское оружие попало в гражданские объекты и привело к ранениям и гибели мирных граждан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Воздушных силах рассказали, сколько времени Россия готовится к массовому ракетному удару по Украине. По словам Юрия Игната, России необходимо запрограммировать ракеты по определенному маршруту, а также указать цель для ударов.

Также "Комментарии" писали об американском после Бринк, которая заявила, что Владимир Путин встречает Новый год запусками ракет по территории Украины. Посол призвала усилить помощь Украине. Подобную реакцию также выразил британский посол, заверивший, что атаки РФ по Украине лишь усилят желание украинцев бороться за свободу.